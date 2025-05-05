Gutartige Dünndarmtumore

Enteroklyse

Endoskopie

Videokapselendoskopie

Die Ärzte führen typischerweise eine Enteroklyse durch. Bei dieser Untersuchungsmethode wird eine große Menge bariumhaltige Flüssigkeit über einen Schlauch in der Nase eingebracht und Röntgenaufnahmen angefertigt, während sich das Barium durch den Verdauungstrakt bewegt. Manchmal wird diese Untersuchungsmethode mit einer Aufnahme mittels Computertomografie (CT) anstelle von Röntgenaufnahmen durchgeführt. Dann kann die Person das Barium einfach trinken und benötigt keinen Schlauch in der Nase.

Der Arzt kann ein Endoskop (einen biegsamen Beobachtungsschlauch) durch den Mund bis in den Zwölffingerdarm und den Leerdarm (den oberen und mittleren Abschnitt des Dünndarms) führen, um den Tumor zu lokalisieren und eine Biopsie durchzuführen (Entnahme von Gewebe zur mikroskopischen Untersuchung). Krebs im Krummdarm (dem unteren Abschnitt des Dünndarms) kann der Arzt manchmal erkennen, indem er ein Koloskop (ein Endoskop zur Betrachtung des unteren Verdauungstrakts) durch den After und den gesamten Dickdarm bis zum Krummdarm vorschiebt.

Eine drahtlose, batteriebetriebene Kapsel mit 1 oder 2 kleinen Kameras (Video-Kapselendoskopie) kann geschluckt werden, um dann Aufnahmen von Tumoren im Dünndarm zu erstellen.

Manchmal ist für die Diagnose eines Tumors im Dünndarm eine Operation notwendig.