Familiäre adenomatöse Polyposis coli

Operative Entfernung des Dickdarms und manchmal des Mastdarms

Möglicherweise nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)

Da es bei nahezu allen Personen mit familiärer adenomatöser Polyposis coli zu einer Krebserkrankung kommt, empfiehlt der Arzt typischerweise eine Operation kurz nach Diagnosestellung. Es gibt verschiedene Verfahren. Die komplette Entfernung des Dickdarms und Mastdarms (die sogenannte totale Kolektomie oder Proktokolektomie) beseitigt das Krebsrisiko. Da die Person dann keinen Mastdarm mehr hat, wird das abgeschnittene Ende des Dünndarms dauerhaft an eine chirurgische Öffnung in der Bauchwand angeheftet (Ileostomie). Der Stuhlgang wird über die Ileostomie in einem Abfallbeutel entsorgt.

Als Alternative zur Ileostomie können Ärzte manchmal den Dickdarm und nur die Schleimhaut des Mastdarms entfernen (Polypen wachsen aus der Schleimhaut). Dann kann man das Ende des Dünndarms zu einem Beutel formen, der an den After angeschlossen wird. Der Beutel funktioniert ähnlich wie ein Mastdarm und macht eine Ileostomie (künstlicher Darmausgang) unnötig.

Als weitere Alternative zur Ileostomie wird nur der Dickdarm entfernt, und der Mastdarm wird mit dem Dünndarm verbunden. Trotz dieser Maßnahme können sich jedoch immer noch Polypen im Mastdarm bilden, die bösartig werden können. Deshalb muss der verbliebene Teil des Mastdarms regelmäßig mit einer Sigmoidoskopie untersucht werden, damit neu entstandene Polypen entfernt werden können. Wenn neue Polypen zu schnell nachwachsen, muss jedoch auch der Mastdarm entfernt werden und es ist ein Pouch oder eine Ileostomie erforderlich.

Nach Entfernung des gesamten Mastdarms und Dickdarms sollte eine Endoskopie des Magens und des oberen Darmabschnitts (Zwölffingerdarm) in regelmäßigen Intervallen durchgeführt werden, um nach Krebs zu suchen. Ärzte können den Betroffenen auch empfehlen, ihre Schilddrüse einmal jährlich untersuchen zu lassen.

Derzeit wird untersucht, ob manche nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) das Wachstum der Polypen bei Personen mit familiärer adenomatöser Polyposis coli und bei Personen mit Polypen oder Krebs im Dickdarm hemmen können. Diese wirken nur temporär, und sobald die Medikamente ganz abgesetzt werden, beginnen die Polypen wieder zu wachsen.