Flatus entsteht durch Wasserstoff, Methan und Kohlendioxidgase, die von den Bakterien hergestellt werden, die normalerweise im Dickdarm leben. Diese Bakterien produzieren immer etwas Gas, es kann jedoch in folgenden Fällen zur Produktion von übermäßigem Gas kommen:

Konsum bestimmter Nahrungsmittel

Der Verdauungstrakt kann Nahrung nicht richtig resorbieren (Malabsorptionssyndrome).

Zu Nahrungsmitteln, die die Gasbildung erhöhen, zählen schlecht verdauliche Kohlenhydrate (beispielsweise Ballaststoffe wie in Bohnen und Kohl), bestimmte Zuckerarten (wie Fruktose), laktosehaltige Nahrungsmittel (wie Milch) oder Zuckeralkohole (wie Sorbitol) sowie Fette. Beispielsweise werden bestimmte Kohlenhydrate zu einer Gruppe zusammengefasst, die als fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide und Polyole (kurz FODMAP) bezeichnet werden. FODMAPs sind Kohlenhydrate, die schlecht verdaut und daher rasch von Bakterien im Darm vergärt (fermentiert) werden und damit zu Blähungen und Beschwerden führen. Sorbitol, ein in einigen Nahrungsmitteln, Medikamenten und Kaugummis verwendeter künstlicher Süßstoff, sowie Fruktose, ein Zucker in Obst, Beeren und einigen anderen Pflanzen, können die Gasproduktion erhöhen. Viele Menschen können den Zucker Laktose, der in Milch und anderen Milchprodukten enthalten ist, nicht verdauen (ein Leiden, das als Laktoseintoleranz oder Milchzuckerunverträglichkeit bezeichnet wird). Fast jeder, der große Mengen Gemüse oder Früchte isst, wird in einem gewissen Ausmaß Flatulenz bekommen.

Malabsorptionssyndrome können die Gasproduktion vermehren. Menschen, die an Kohlenhydratmangel leiden (Mangel an jenen Enzymen, die bestimmte Zucker abbauen), wie solche mit Laktasemangel, produzieren tendenziell viel Gas, wenn sie etwas essen, was diese Zuckerarten enthält. Andere Malabsorptionssyndrome wie tropische Sprue, Zöliakie und eine Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse können ebenfalls zur Produktion von großen Gasmengen führen.

Bei manchen Menschen leben aber einfach mehr verschiedene Bakterien natürlicherweise im Verdauungstrakt, oder sie haben eine Störung der Motilität (Bewegung) der Muskeln in ihrem Verdauungstrakt. Diese Varianten können für Unterschiede bei der Produktion von Flatus verantwortlich sein. Die Personen können ihre Flatushäufigkeit in einem Tagebuch aufzeichnen, bevor sie von einem Arzt beurteilt werden.