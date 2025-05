Akute mesenterische Ischämie

Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York

Die akute mesenteriale Ischämie ist die plötzliche Blockierung des Blutflusses zu einzelnen Darmabschnitten, wodurch es zu Gangrän und Perforation (Punktion) kommen kann.

Starke Bauchschmerzen entwickeln sich plötzlich.

Die Diagnose kann mittels Angiografie gestellt werden.

Eine sofortige Behandlung mittels Angioplastie oder Operation ist erforderlich.

Eine akute mesenteriale Ischämie hat mehrere Ursachen. Am häufigsten ist Folgendes:

Arterielle Embolie

Arterieller Thrombus

Eine arterielle Embolie ist ein Blutgerinnsel oder ein Stück eines atherosklerotischen Plaques (eine Ansammlung von Cholesterin und anderen Fettmaterialien in einer Arterie), das von seinem Ursprung im Herzen oder der Hauptschlagader abwandert und in kleineren Arterien (in diesem Fall den Darmarterien) verbleibt.

Ein arterieller Thrombus ist ein Blutgerinnsel, das sich spontan in Arterien oder Venen, beispielsweise jenen des Darmes, bildet und die Durchblutung blockiert.

Manchmal wird die Durchblutung nicht vollständig blockiert, sondern ist einfach nur zu gering aufgrund einer schwachen Herzleistung (wie bei Herzinsuffizienz oder Schock), oder weil bestimmte Medikamente (wie Epinephrin) oder Drogen (wie Kokain) die Blutgefäße verengen. Generell ist das Risiko bei Personen im Alter von über 50 Jahren am höchsten.

Eine Blockierung des Blutflusses während mehr als 6 Stunden kann dazu führen, dass der betroffene Darmbereich abstirbt und Darmbakterien in das System der Person einwandern. Schock, Organversagen und Tod sind wahrscheinlich, wenn es zum Absterben von Darm kommt.

Symptome einer akuten mesenterischen Ischämie Zunächst kommt es zu starken Bauchschmerzen, die sich in der Regel plötzlich entwickeln. Allerdings hat die betroffene Person in der Regel nur leichte Bauchschmerzen, wenn der Arzt während der Untersuchung auf den Bauch drückt (im Gegensatz zu Erkrankungen wie Blindarmentzündung oder Divertikulitis, wo die Ausübung von Druck die Schmerzen viel sehr stark verschlimmert). Später, wenn Darmabschnitte abzusterben beginnen, verursacht die Untersuchung des Arztes starke Schmerzen.

Diagnose einer akuten mesenterischen Ischämie Ärztliche Untersuchung

Angiographie Wenn die Person typische Symptome einer akuten Mesenterialischämie aufweist oder der Bauch sehr empfindlich ist, schicken die Ärzte die Person im Normalfall sofort zur Operation. Wenn die Diagnose einer akuten mesenterialen Ischämie nicht eindeutig ist, wird eine CT-Angiografie oder eine mesenteriale Angiografie durchgeführt, um nach Blockaden in den Arterien zu suchen, die den Darm mit Blut versorgen. Bei der CT-Angiografie werden mithilfe einer CT (Computertomografie) und einem Röntgenkontrastmittel (Färbemittel), das in eine Armvene injiziert wird, Bilder von Blutgefäßen erstellt. Bei der mesenterialen Angiografie wird ein dünner biegsamer Schlauch (Katheter) durch die Arterie in der Leiste bis hin zu den Darmarterien geführt. Ein Röntgenkontrastmittel wird durch den Katheter injiziert, damit die Arterien auf Röntgenbildern, die gleichzeitig aufgenommen werden, besser sichtbar werden. Eine Magnetresonanzangiografie ist eine weitere Form von Angiografie, die durchgeführt werden kann, um detaillierte Bilder der Blutgefäße zu liefern. Röntgenaufnahmen oder eine Magnetresonanztomografie (MRT) der Bauchgegend sind weitere Verfahren, die eingesetzt werden können.

Behandlung einer akuten mesenterischen Ischämie Infusionen und Antibiotika

Operation

Angioplastie und Einsetzen eines Stents

Gerinnungshemmende Medikamente Patienten mit akuter mesenterialer Ischämie erhalten intravenös Flüssigkeiten und Antibiotika. Wird eine Mesenterialischämie während der Operation diagnostiziert, kann der Blutgefäßverschluss manchmal entfernt oder umgangen werden. Mitunter muss jedoch der betroffene Darmanteil entfernt werden. Wenn während der CT-Angiografie oder mesenterialen Angiografie eine Mesenterialischämie diagnostiziert wird, kann der Arzt versuchen, den Gefäßverschluss mittels Angioplastie und Einsetzen eines Stents zu beseitigen. Bei der Angioplastie wird ein dünner biegsamer Schlauch (Katheter) durch die Arterie in der Leiste bis hin zu den Darmarterien geführt und dann eine Angiografie durchgeführt. Wird ein Verschluss entdeckt, kann dieser manchmal wie folgt beseitigt werden: durch Einspritzen bestimmter Mittel, Absaugen des Blutgerinnsels mit einem speziellen Angiografie-Katheter oder durch Aufblasen eines kleinen Ballons innerhalb der Arterie, um diese zu weiten und anschließend einen dünnen Schlauch oder künstliches Netzgewebe (einen Stent) einzuführen, um die Arterie offenzuhalten. Gelingt es den Ärzten mithilfe dieser Maßnahmen nicht, den Verschluss zu öffnen, muss der Patient operiert werden, um die Verstopfung zu öffnen oder um den betroffenen Darmabschnitt zu entfernen. Nach der Genesung benötigen viele Personen Gerinnungshemmer.