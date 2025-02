Abszesse im Bauchraum

Die jeweiligen Symptome des abdominalen Abszesses hängen vom Ort des Abszesses ab. Die meisten Personen haben jedoch konstante Beschwerden oder Schmerzen, fühlen sich allgemein krank (Malaise) und haben häufig Fieber. Weitere Symptome umfassen Übelkeit, Appetitverlust und Gewichtsverlust.

Ein Abszess unter dem Zwerchfell kann sich bilden, wenn infizierte Flüssigkeit, z. B. aus einem geplatzten Wurmfortsatz, durch den Druck der Bauchorgane und den Sog, der durch die Bewegung des Zwerchfells beim Atmen entsteht, nach oben gezogen wird. Zu den Symptomen können Husten, Atembeschwerden und Schmerzen in der Brust sowie in einer Schulter zählen. In diesem Fall sind die Schmerzen in einer Schulter übertragene Schmerzen (Schmerz, der in einem Körperbereich wahrgenommen wird, in dem die Ursache für den Schmerz nicht liegt). Übertragene Schmerzen treten auf, weil die Schulter und das Zwerchfell die gleichen Nerven haben, und das Gehirn die Schmerzursache falsch interpretiert (siehe Abbildung Was ist Schmerzübertragung).

Abszesse im Mittelbauch können durch einen geplatzten Wurmfortsatz oder Darm, entzündliche Darmerkrankungen, Divertikelkrankheit oder eine Bauchwunde entstehen. Der Bauch schmerzt im Bereich um den Abszess.

Ein Abszess im Unterbauch kann in den Oberschenkel oder die Gegend rund um den Mastdarm (den sogenannten Spatium pararectale) wandern.

Abszesse im Beckenbereich können durch die gleichen Krankheiten wie Abszesse im Mittelbauch oder durch gynäkologische Infektionen entstehen. Die Symptome können von Bauchschmerzen über Durchfälle durch Darmreizungen bis zu häufigem Harndrang wegen einer Blasenreizung reichen.

Abszesse hinter der Bauchhöhle (retroperitoneale Abszesse) liegen hinter dem Bauchfell, d. i. die Membran, die die Bauchhöhle und Organe umgibt. Die Ursachen sind ähnlich wie die von Abszessen im Bauchraum und umfassen Entzündung und Infektion des Wurmfortsatzes (Blinddarmentzündung), der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) und der Nieren (die Nieren befinden sich hinter der Bauchhöhle.) Schmerzen, die normalerweise im unteren Rücken lokalisiert sind, verschlimmern sich, wenn die betroffene Person das Bein zur Hüfte hebt.

Die seltenen Abszesse der Bauchspeicheldrüse bilden sich üblicherweise nach einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung. Die Symptome, wie Fieber, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, beginnen oft etwa eine Woche, nachdem sich der Patient von der Bauchspeicheldrüsenentzündung erholt hat.

Leberabszesse können von Bakterien oder Amöben (einzelligen, mikroskopischen Parasiten) verursacht werden. Bakterien können von einer infizierten Gallenblase, einer penetrierenden oder stumpfen Wunde, einer Infektion im Bauch (z. B. einem nahegelegenen Abszess) oder einer Infektion über das Blut von einer anderen Körperstelle in die Leber gelangen. Amöben von einer Darminfektion erreichen die Leber über die Blutgefäße. Symptome eines Leberabszesses umfassen Appetitverlust, Übelkeit und Fieber. Bauchschmerzen können bestehen, müssen aber nicht.

Abszesse in der Milz werden durch eine Infektion verursacht, die mit dem Blut die Milz erreicht, durch eine Verletzung der Milz oder durch die Ausbreitung einer Infektion von einem Abszess in der Nähe, wie z. B. unter dem Zwerchfell. Schmerzen können in der linken Seite des Bauches, im Rücken und in der linken Schulter auftreten.