Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York

Beim Mastdarmvorfall wölbt sich der Mastdarm schmerzlos durch den After vor.

Ein Mastdarmvorfall wird häufig durch Anstrengung ausgelöst, z. B. beim Stuhlgang.

Die Diagnose basiert auf der Untersuchung und verschiedenen visuellen und bildgebenden Tests.

Ein Mastdarmvorfall bei Säuglingen und Kindern heilt normalerweise ohne Operation.

Ein Mastdarmvorfall bei Erwachsenen wird chirurgisch behandelt.

Der Mastdarm (Rektum) ist der Abschnitt des Verdauungstrakts über dem After, in dem der Stuhl gehalten wird, bevor er durch den After den Körper verlässt.

Der After ist die Öffnung am Ende des Verdauungstrakts, durch die der Stuhl den Körper verlässt.

(Siehe auch Übersicht über After und Mastdarm.)

Ein Prolaps entsteht, wenn ein Organ aus seiner normalen Position im Körper verrutscht. Ein Mastdarmvorfall (Rektumprolaps) bewirkt, dass sich der Mastdarm von innen nach außen stülpt, sodass die Mastdarmschleimhaut als dunkelrote, feuchte, Vorwölbung aus dem After hervortritt. Es kann zu Blutungen aus dem Mastdarm kommen. Der Verlust der Kontrolle über die Darmentleerung (Stuhlinkontinenz) ist ein häufiges Symptom davon.

Mastdarmvorfall Einzelheiten ausblenden Auf diesem Foto ist die Mastdarmschleimhaut (Mukosa) außerhalb des Körpers als dunkelroter, feuchter Vorfall aus dem After (der Öffnung am Ende des Verdauungstrakts, wo der Kot ausgeschieden wird) zu sehen. SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ein vorübergehender Vorfall (Prolaps) lediglich der Mastdarmschleimhaut (Mukosa) tritt ansonsten oft bei gesunden Säuglingen auf, vermutlich, wenn sich das Kind beim Stuhlgang angestrengt hat. Dies gibt nur selten Anlass zur Sorge.

Bei Erwachsenen ist der Mastdarmvorfall in der Regel von Dauer und verschlimmert sich oft, sodass ein größerer Teil des Mastdarms hervortritt.

Ein vollständiger Vorfall des Rektums (manchmal offiziell als Mastdarmprolaps bezeichnet) tritt am häufigsten bei Frauen über 60 Jahren auf.

Diagnose eines Mastdarmvorfalls Ärztliche Untersuchung

Sigmoidoskopie, Koloskopie oder Bariumeinlauf-Röntgenaufnahmen Um das Ausmaß eines Vorfalls zu bestimmen, untersucht ein Arzt den Bereich, während die Person steht oder hockt und sich anstrengt. Beim Abtasten des Analschließmuskels mit einem behandschuhten Finger stellt ein Arzt oft eine verringerte Muskelspannung fest. Eine Sigmoidoskopie, Koloskopie oder eine Röntgenaufnahme mit Bariumschluck des Dickdarms kann eine zugrundeliegende Erkrankung zeigen.