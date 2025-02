Analfissur

Stuhlweichmacher und Ballaststoffe

Schützende Salben und Sitzbäder

Botulinumtoxininjektion oder Salbe mit Nitroglyzerin oder Kalziumkanalblocker

Ein Stuhlweichmacher und Ballaststoffpräparate oder eine ballaststoffreichere Ernährung können die Gefahr einer erneuten Verletzung durch harten oder voluminösen Stuhlgang senken.

Die Heilung wird durch die Anwendung von Zinkoxid-Salben oder Glyzerin-Zäpfchen unterstützt, die den unteren Mastdarm befeuchten und den Stuhl weich machen.

Lokalanästhetika, die auf den After aufgetragen werden (wie z. B. Benzocain oder Lidocain) und ein warmes (kein heißes) Sitzbad für 10 bis 15 Minuten nach jedem Stuhlgang lindern die Beschwerden und verbessern die Durchblutung, was die Heilung fördert. Man kann den After eintauchen, indem man sich in eine halbgefüllte Wanne oder einen mit warmem Wasser gefüllten Behälter auf der Toilette oder dem Toilettenstuhl setzt.

Behandlungen, die Verkrampfungen des Analsphinkters vermindern und die Abheilung von Fissuren fördern, sind Botulinumtoxininjektionen in den Sphinkter und Auftragen einer Nitroglyzerinsalbe oder von Kalziumkanalblockern (wie Nifedipin-Creme oder Diltiazem-Gel) im Bereich der Fissur.

Wenn diese Maßnahmen nicht funktionieren, kann eine Operation erforderlich sein. Zur Entspannung des Schließmuskelkrampfes wird ein Teil des inneren Schließmuskels durchtrennt (innere Anal-Sphinkterotomie genannt).