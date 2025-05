Rachen und Speiseröhre

Der Rachen (Pharynx) liegt hinter und unter dem Mund. Wenn Nahrung und Flüssigkeiten den Mund verlassen, passieren sie den Rachen. Das Schlucken von Nahrung und Flüssigkeiten beginnt willentlich und geht automatisch weiter. Ein kleiner muskulärer Lappen (die Epiglottis) verschließt sich und verhindert so, dass Nahrung und Flüssigkeiten die Luftröhre (Trachea) hinab in Richtung der Lungen gelangen. Der hintere Anteil der oberen Mundbegrenzung (der weiche Gaumen) hebt sich an und verhindert so, dass Nahrung und Flüssigkeiten in die Nase hochsteigen. Das Zäpfchen, eine kleine Klappe, die am weichen Gaumen sitzt, verhindert, dass Flüssigkeit in die Nasenhöhle hochsteigt.

(Siehe auch Übersicht über das Verdauungssystem.)

Das Verdauungssystem

Die Speiseröhre ist ein dünnwandiger Muskelkanal, der mit Schleimhaut ausgekleidet ist und den Rachen mit dem Magen verbindet. Nahrung und Flüssigkeiten werden nicht nur durch die Schwerkraft durch die Speiseröhre befördert, sondern auch durch wellenförmige rhythmische Muskelkontraktionen, die Peristaltik. An jedem Ende der Speiseröhre befinden sich ringförmige Muskeln (der obere und untere Speiseröhrensphinkter), die sich öffnen und schließen. Die Speiseröhrensphinkter verhindern im Normalfall das Zurückfließen des Mageninhalts in die Speiseröhre oder den Rachen.