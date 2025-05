Der Dickdarm besteht aus folgenden Abschnitten:

Blinddarm und aufsteigender (rechter) Dickdarm

Colon transversum (quer liegender Dickdarm)

Absteigendes (linkes) Colon

Sigmaschlinge bzw. Sigmoid (mit dem Mastdarm verbunden)

(Siehe auch Übersicht über das Verdauungssystem.)

Am Blinddarm, der sich am Anfang des aufsteigenden Colons befindet, mündet der Dünndarm in den Dickdarm. Vom Blinddarm führt der Wurmfortsatz weg, ein kleiner fingerartiger Schlauch, dessen Funktion unbekannt ist. Der Dickdarm sondert Schleim ab und ist vor allem für die Aufnahme von Wasser aus dem Stuhl verantwortlich.

Lage des Dickdarms

Der Darminhalt ist flüssig, wenn er den Dickdarm erreicht, aber normalerweise fest, wenn er als Stuhl den Mastdarm erreicht.

Die vielen Bakterien, die den Dickdarm bewohnen, können manche Stoffe weiter verdauen und erzeugen dabei Gas. Bakterien im Dickdarm bilden außerdem einige wichtige Substanzen, wie z. B. Vitamin K, das bei der Blutgerinnung eine wichtige Rolle spielt. Diese Bakterien, die als Darmflora bezeichnet werden, sind für eine gesunde Darmfunktion wichtig, und einige Erkrankungen und Antibiotika können das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Bakterienarten im Dickdarm stören.