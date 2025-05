Die Bauchspeicheldrüse enthält zwei Arten von Drüsengewebe:

Pankreatische Azini

Langerhans-Inseln

(Siehe auch Übersicht über das Verdauungssystem.)

Die Azini produzieren Verdauungsenzyme. Die Inselzellen produzieren Hormone. Die Bauchspeicheldrüse sondert Verdauungsenzyme in den Zwölffingerdarm und Hormone in die Blutbahn ab.

Die Verdauungsenzyme (z. B. Amylase, Lipase und Trypsin) werden von den Zellen der Azini freigesetzt und fließen in den Bauchspeicheldrüsengang. Der Bauchspeicheldrüsengang vereinigt sich an der Vater-Ampulle mit dem Hauptgallengang und geht dann gemeinsam mit ihm in den Zwölffingerdarm über. Die Enzyme werden im Normalfall in einer inaktiven Form abgesondert. Sie werden erst aktiviert, wenn sie den Verdauungstrakt erreichen. Die Amylase verdaut Kohlenhydrate, die Lipase Fette und Trypsin Eiweiße. Die Bauchspeicheldrüse gibt auch große Mengen an Natriumbikarbonat ab, das den Zwölffingerdarm schützt, indem es die aus dem Magen kommende Säure neutralisiert.

Lage der Bauchspeicheldrüse

Anatomie der Bauchspeicheldrüse Bild

Die drei von der Bauchspeicheldrüse hergestellten Hormone sind:

Insulin

Glukagon

Somatostatin

Insulin senkt den Spiegel von Zucker (Glukose) im Blut, indem es Zucker in die Zellen verschiebt. Glukagon hebt den Blutzuckerspiegel an, indem es die Leber zur Öffnung ihrer Speicher anregt. Somatostatin hemmt die Freisetzung von Insulin und Glukagon, je nachdem, was der Körper gerade benötigt.