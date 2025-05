Auswirkungen des Alterns auf das Verdauungssystem

Mit zunehmendem Alter nimmt die Widerstandsfähigkeit der Magenwand gegen Schäden ab, was wiederum das Risiko für ein Magengeschwür erhöht, vor allem bei Menschen, die Aspirin und andere nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) einnehmen. Bei älteren Menschen kann der Magen außerdem (aufgrund seiner verringerten Elastizität) nicht mehr so viel Nahrung aufnehmen, und die Geschwindigkeit, mit welcher der Magen die Nahrung an den Dünndarm weitergibt, nimmt ab. Diese Veränderungen führen jedoch allgemein nicht zu merklichen Symptomen. Auf die Sekretion von Magensäften wie Säure und Pepsin wirkt sich das Älterwerden kaum aus, aber Krankheiten wie die atrophische Gastritis, die die Säuresekretion verringern, nehmen zu. Diese Erkrankungen können zu nachfolgenden Problemen wie Vitamin-B12-Mangel oder Dünndarmfehlbesiedlung führen.