Säure- oder refluxbezogener Test

Ärzte führen einen dünnen Kunststoffschlauch (Katheter) durch die Nase des Patienten in die Speiseröhre ein. Dort verbleibt der Schlauch für 24 Stunden. Der Schlauch enthält eine oder mehrere pH-Sonden (pH-Wert dient der Säuremessung). Die Sonde erfasst die aus dem Magen in die Speiseröhre kommende Säure (Säurereflux). Über Leitungen an der Sonde werden die erfassten Werte an einen Datenschreiber übermittelt, den die Person bei sich trägt.

Die Person zeichnet über 24 Stunden alle Symptome, Mahlzeiten und Schlafenszeiten auf. Ärzte stimmen die Sondendaten mit den Aufzeichnungen der Symptome der Person ab, um zu sehen, ob die Symptome in Anwesenheit von Säure auftraten.

Einige neuere Katheter enthalten auch Sonden, die nicht nur Säure, sondern jede Flüssigkeit erkennen, die aus dem Magen kommt (Impedanzmessung). Diese neueren Katheter verbinden die pH- und Impedanzmessung, um den Rückfluss von Säure sowie nicht säurehaltigem Material in die Speiseröhre zu messen.