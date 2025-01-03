Krankengeschichte und körperliche Untersuchung bei Erkrankungen des Verdauungssystems

Zuerst betrachtet der Arzt den Bauch aus verschiedenen Blickwinkeln und prüft, ob die Bauchdecke durch das abnorme Wachstum oder die Vergrößerung eines Organs gedehnt (aufgebläht) ist.

Oft hört der Arzt mit einem Stethoskop den Bauch auf die Geräusche ab, die für gewöhnlich beim Transport von Material durch den Darm auftreten, und achtet dabei auf auffällige Geräusche.

Der Arzt tastet nach empfindlichen Stellen, ungewöhnlichen Geschwulsten oder vergrößerten Organen. Schmerzen, die durch leichten Druck auf den Bauch entstehen und zunehmen, wenn der Druck nachlässt (Loslassschmerz), weisen in der Regel auf eine Entzündung und manchmal eine Bauchfellentzündung (Peritonitis) hin.

Wenn der Betroffene bestimmte Symptome aufweist, können After und Mastdarm mit einem behandschuhten Finger untersucht werden, und eine kleine Stuhlprobe wird manchmal auf verstecktes (okkultes) Blut getestet (siehe Test auf okkultes Blut im Stuhl).

Bei Frauen hilft oft eine Beckenuntersuchung, um Verdauungsprobleme von gynäkologischen Problemen zu unterscheiden.