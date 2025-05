Endoskopie

Endoskope können auch zur Behandlung eingesetzt werden. Durch einen dünnen Kanal im Endoskop kann ein Arzt verschiedene Instrumente einführen. Beispielsweise lässt sich mit der Elektrosonde an der Spitze des Endoskops krankes Gewebe zerstören und kleine Wucherungen entfernen oder ein Blutgefäß veröden. Über eine Nadel an der Spitze können Medikamente in erweiterte Venen in der Speiseröhre gespritzt und dadurch Blutungen gestoppt werden.

Endoskope werden auch verwendet, um Stents zu platzieren, Zysten zu entleeren, Fremdkörper zu entfernen, Ernährungssonden zu platzieren und Polypen zu entfernen.