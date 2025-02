Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK)

Variante CJK wird durch den Verzehr von Rindfleisch und Rindfleischprodukten erworben, wenn diese von Rindern stammen, die an boviner spongiformer Enzephalopathie (Rinderwahnsinn) litten. Sie wurde bisher sehr selten durch Kontakt mit kontaminiertem Blut übertragen.

Die vCJK beginnt normalerweise um das 30. Lebensjahr oder früher. Sie unterscheidet sich damit von sporadischer CJK, die gewöhnlich um das 65. Lebensjahr beginnt.

Mit Stand vom Mai 2022 wurde die folgende Anzahl von vCJK-Fällen verzeichnet:

Weltweit:

Großbritannien und Nordirland:

Andere Länder:

Wenn man bedenkt, dass die Menschen in Großbritannien und Nordirland, ohne es zu wissen, jahrelang kontaminiertes Fleisch gegessen haben, ist die Anzahl der vCJK-Fälle erstaunlich niedrig. Die Ausbreitung der Erkrankung wurde durch Massenschlachtungen von Rindern und die Art, wie in Großbritannien und Nordirland Rindfleisch produziert wird, unter Kontrolle gebracht. Rinder werden weitreichend hinsichtlich der Krankheit überwacht, was dazu führte, dass die Zahl neuer vCJK-Fälle in Großbritannien und Nordirland beständig zurückging. Nach 2011 waren es nur 2 Fälle. Vier Fälle von vCJK wurden in den USA diagnostiziert und zwei in Kanada, wobei keiner der Fälle auf Nordamerika zurückzuführen war.

Rund 1 von 2.000 Personen im Vereinigten Königreich weist das abnorme Prionenprotein auf, das bei vCJK vorkommt. Die Betroffenen haben jedoch keinerlei Symptome. Es gibt Bedenken, dass andere Menschen sich infizieren können, wenn diese Personen Blut spenden oder operiert werden. Allerdings kann das Risiko einer vCJK-Übertragung durch Infizierte mit neuen Kriterien zur Voruntersuchung von Blutspendern speziell im Hinblick auf vCJK noch weiter gesenkt werden. Außerhalb Frankreichs sowie Großbritanniens und Nordirlands ist das Risiko bereits sehr gering.

Bei Rindern in Nordamerika wurde von Rinderwahn berichtet (6 Fälle in den USA und 20 Fälle in Kanada).