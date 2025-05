Überblick über Prionenkrankheiten

Prionenkrankheiten sind seltene, fortschreitende, tödliche und derzeit nicht behandelbare degenerative Erkrankungen des Gehirns (und selten anderer Organe), die auftreten, wenn ein Protein sich in eine abnormale Form, Prion genannt, verwandelt.

Vor der Entdeckung von Prionen nahm man an, die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und andere spongiforme Enzephalopathien würden von Viren hervorgerufen. Prionen sind viel kleiner als Viren und unterscheiden sich insofern von Viren, Bakterien und anderen lebenden Zellen, dass sie keinerlei Erbinformation enthalten.

Bei Prionenkrankheiten ändert ein normales Protein, das als zelluläres Prion-Protein bezeichnet wird (PrPC), seine Form (Fehlfaltung) und wird anormal. Dieses abnormale Prionenprotein wird Prion-Protein-Scrapie (PrPSc) oder Prion genannt. Scrapie bezieht sich auf die Prionenkrankheiten, die zuerst bei Schafen beobachtet wurde. Scrapie (oder Traberkrankheit) wird so genannt, weil die Schafe die Tendenz haben, sich an Zaunpfählen und anderen Konstruktionen zu schrubben („scrape“ ist das englische Wort für „schaben, kratzen“) und dabei die Wolle abzureißen. Bei der Erkrankung, die tödlich verläuft, zeigen die Schafe auch andere bizarre Verhaltensweisen.

Einige der neu gebildeten Prionen können von den Enzymen im Gehirn nicht abgebaut werden. Daher sammeln sie sich langsam an. Prionen können auch andere sich in der Nähe befindliche PrPC dazu bringen, sich in Prionen zu verwandeln, und der Prozess geht weiter. Wenn eine gewisse Zahl an Prionen erreicht ist, bricht die Krankheit aus. Die Prionen verwandeln sich nicht in normale PrPC zurück.

PrPC kommen in allen Körperzellen vor, sind im Gehirn jedoch besonders hoch konzentriert. Daher wirken sich die meisten Prionenkrankheiten vorwiegend oder ausschließlich auf das Nervensystem aus. Die häufigste durch Prionen hervorgerufene Veränderung ist die Bildung winziger Bläschen in den Hirnzellen und das Gehirn füllt sich mit mikroskopisch kleinen Löchern. Betrachtet man Hirngewebsproben unter dem Mikroskop, sehen sie ein bisschen wie ein Schwamm aus (daher der Begriff „spongiform“, schwammartig). Nach einer gewissen Zeit (die unterschiedlich lang sein kann) funktionieren die Zellen nicht mehr und sterben ab.

Prionenkrankheiten können

Sporadisch: spontan, ohne eine bekannte Ursache auftreten (am häufigsten)

Familiär: in Familien auftreten

Erworben: durch kontaminiertes Material erworben werden (selten)

Sporadische Prionenkrankheiten Sporadische Prionenkrankheiten sind die beim Menschen am häufigsten auftretenden Prionenkrankheiten und machen etwa 85 bis 90 Prozent aller Fälle aus. Es gibt 3 Formen der sporadischen Prionenkrankheit: Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

Tödliche Schlaflosigkeit

Variable Protease-sensitive Prionopathie Die sporadische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ist die häufigste Form der sporadischen Prionenkrankheiten. Weltweit tritt die sporadische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit jährlich mit einer Rate von etwa 1 bis 2 neuen Fällen pro einer Million Menschen auf. Bei der sporadischen Prionenkrankheit ist nicht bekannt, wie das erste Prion entsteht. Man vermutet jedoch, dass es in den Prozessen der Zelle (Zellmetabolismus) zu einem Fehler kommt, der dazu führt, dass PrPC spontan seine Form ändert.

Familiäre Prionenkrankheiten Bei familiären Prionenkrankheiten gibt es eine erbliche Mutation in dem Gen für PrPC. Durch die Mutation ist es wahrscheinlicher, dass sich PrPC in Prionen verwandeln. Es gibt mehr als 50 Mutationen. Verschiedene Mutationen können verschiedene Prionenkrankheiten verursachen. Familiäre Prionenkrankheiten werden fast immer autosomal-dominant vererbt. Das bedeutet, dass sich die Mutation nicht auf dem Geschlechtschromosom (X oder Y) befindet und dass nur ein mutiertes Gen von einem der Eltern notwendig ist, damit die Krankheit ausbrechen kann. Es gibt 3 Hauptgruppen der familiären Prionenkrankheiten: Familiäre Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

Letale familiäre Insomnie

Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom Es wurde eine weitere familiäre Prionenkrankheit entdeckt. Sie unterscheidet sich von den anderen Prionenkrankheiten, weil sie Durchfall verursacht und sich auf Nerven im gesamten Körper auswirkt, Jahre bevor sich Symptome einer Funktionsstörung des Gehirns entwickeln. Sie wird beschrieben als mit Durchfall und autonomer Neuropathie assoziierte Prionenkrankheit.

Erworbene Prionenkrankheiten Erworbene Prionenkrankheiten sind selten. Sie treten auf, wenn Menschen Fleisch von Rindern essen, die mit Prionen infiziert sind – dies ist der Fall bei der varianten Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (manchmal als die menschliche Form des Rinderwahnsinns bezeichnet)

wenn mit Prionen kontaminierte Organe oder Gewebe, die in der Regel mit dem Gehirn zusammenhängen, transplantiert oder verpflanzt werden

wenn eine mit Prionen kontaminierte Substanz (wie ein Hormon), die in der Regel mit dem Gehirn zusammenhängt, per Injektion verabreicht wird

wenn ein neurochirurgischer Eingriff mit Instrumenten vorgenommen wird, die mit Prionen kontaminiert sind

wenn Menschen eine mit Prionen kontaminierte Bluttransfusion erhalten (selten) Kuru ist ebenfalls eine erworbene Prionenkrankheit. Sie trat früher bei den Eingeborenen von Papua-Neuguinea auf, die rituellen Kannibalismus praktizierten. Es gibt keine Berichte über Prionenkrankheiten, die durch flüchtigen Kontakt mit Menschen, die an der Krankheit leiden, übertragen wurden. Prionenkrankheiten bei Tieren

Behandlung von Prionenkrankheiten Symptomlinderung und Linderungsmaßnahmen Es gibt kein Heilmittel für Prionenkrankheiten. Sie enden alle tödlich, normalerweise innerhalb von Monaten oder wenigen Jahren nach dem Einsetzen der Symptome. Der Schwerpunkt der Behandlung liegt auf Symptomlinderung und Linderungsmaßnahmen. Es gibt etliche Strategien, die den Pflegepersonen von Patienten mit einer Prionenkrankheit dabei helfen, mit der durch die Krankheit verursachten Demenz umzugehen (siehe Randleiste zu einer unterstützenden Umgebung für Demenzkranke). Wenn möglich, sollten die Personen, die an einer Prionenkrankheit leiden, im Voraus Anweisungen dazu geben, welche Art der medizinischen Versorgung sie an ihrem Lebensende wünschen. Eine Versorgung im Hospiz wird empfohlen. Verwandte von Menschen, bei denen sich die vererbbare Form der Krankheit entwickelt, können von einer genetischen Beratung profitieren.