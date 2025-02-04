Trigemino-autonome Kopfschmerzerkrankungen („Short-Lasting Unilateral Neuralgiform Headache With Conjunctival Injection and Tearing“ bzw. SUNCT)

SUNCT ist eine seltene Störung und ist mit Cluster-Kopfschmerzen vergleichbar. Es kommt in der Regel zu kurzen, aber häufigen Attacken von Schmerzen im Augenbereich auf einer Kopfseite.

Wegen der Ähnlichkeiten werden SUNCT und Cluster-Kopfschmerzen häufig derselben Gruppe von trigemino-autonomen Kopfschmerzerkrankungen zugeordnet. Zu den trigemino-autonomen Kopfschmerzerkrankungen gehören auch die chronische paroxysmale Hemikranie und Hemicrania continua – alles sehr seltene Erkrankungen.

In der Regel treten die Schmerzen auf einer Seite des Kopfes und schwerpunktmäßig um das Auge herum auf. Betroffene können bis zu 200 Anfälle am Tag haben, die jeweils 5 Sekunden bis mehr als 4 Minuten dauern können. Das betroffene Auge ist gerötet (sog. konjunktivale Injektion) und tränt häufig.

Kurz anhaltende einseitige neuralgiforme Kopfschmerzen mit kranialen autonomen Symptomen (Short-lasting unilateral neuralgiform headache with cranial autonomic symptoms, SUNA-Syndrom) sind ähnlich wie das SUNCT-Syndrom. Es unterscheidet sich vom SUNCT-Syndrom dadurch, dass es mit einer Bindehautläsion (geröteten Augen) oder tränenden Augen, aber nicht mit beidem einhergeht. Andere Symptome des SUNCT- und SUNA-Syndroms sind ähnlich. Beide sind kurz anhaltende einseitige neuralgiforme Kopfschmerzen.

Die Diagnose von SUNCT erfolgt auf Basis der Symptome. Eine Magnetresonanztomographie (MRT) wird durchgeführt, um andere Ursachen auszuschließen.