Schmerzmittel

Verhaltens- und psychotherapeutische Maßnahmen

Bei chronischen Kopfschmerzen bestimmte Medikamente zur Behandlung von Migränen

Bei leichten bis mittelschweren Spannungskopfschmerzen können meist rezeptfreie Schmerzmittel (Analgetika) wie Aspirin, Paracetamol oder Ibuprofen Erleichterung verschaffen. Auch eine sanfte Massage des betroffenen Bereichs kann schmerzlindernd wirken. Die meisten Menschen mit leichten bis mittelstarken episodischen Kopfschmerzen besuchen keinen praktischen Arzt.

Wenn rezeptfrei erhältliche Schmerzmittel unwirksam sind und die Schmerzen stark sind, handelt es sich wahrscheinlich nicht um Spannungskopfschmerzen, sondern eher um eine Migräne.

Bei einigen Menschen kann Koffein, ein Inhaltsstoff in manchen Kopfschmerzmitteln, die Wirkung der Schmerzmittel verstärken. Eine übermäßige Nutzung von Schmerzmitteln oder Koffein (in Kopfschmerzpräparaten oder koffeinhaltigen Getränken) kann zu täglichen Kopfschmerzen führen. Solche Kopfschmerzen durch übermäßigen Medikamentengebrauch können morgens beim Aufwachen vorhanden sein. Die Kopfschmerzen können auch stärker werden oder dann beginnen, wenn die Medikamente zur Behandlung von Kopfschmerzen plötzlich abgesetzt werden. Die Betroffenen sollten in enger Absprache mit ihrem Arzt die Medikamente wechseln und – wenn möglich – verhaltens- und psychotherapeutische Maßnahmen ergreifen.

Letztere sind häufig wirksam, vor allem begleitend zu einer medikamentösen Therapie. Verhaltens- und psychotherapeutische Maßnahmen beinhalten Entspannungs- und Stressbewältigungstechniken.

Falls die Spannungskopfschmerzen chronisch sind, können einige Medikamente zur Vorbeugung von Migränen helfen, insbesondere Amitriptylin (ein trizyklisches Antidepressivum).