Folgendes kann verwendet werden, um einsetzende Cluster-Kopfschmerzen zu stoppen (unterdrücken) oder ihre Entwicklung zu hemmen:

Sauerstoff, der durch eine Gesichtsmaske eingeatmet wird

Injektion eines Triptans oder Dihydroergotamins (siehe die Tabelle Medikamente zur Behandlung von Migräne)

Zolmitriptan (eine Form von Triptan)

Cluster-Kopfschmerzen können auch durch Stimulation des Vagusnervs (der 10. Hirnnerv) unterdrückt werden, der elektrische Impulse zwischen dem Gehirn und verschiedenen Bereichen des Kopfs, des Halses und des Rumpfs (hin und her) übermittelt. Eine Vagusnervstimulation kann nichtinvasiv durchgeführt werden (d. h. ohne Einschnitt in die Haut oder Einführen eines Instruments in den Körper). Dazu wird ein in der Hand gehaltenes Gerät über die Stelle am Hals gelegt, wo ein Puls zu spüren ist. Dieses Gerät sendet einen leichten elektrischen Strom durch die Haut, um den Vagusnerv von außerhalb des Körpers zu aktivieren. Der Strom wandert dem Vagusnerv entlang zurück zum Gehirn und trägt zur Schmerzkontrolle bei.