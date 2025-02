Das Tollwutvirus kommt weltweit in vielen Wild- und Haustierarten vor. Tollwütige Tiere können mehrere Wochen lang krank sein, bevor sie sterben. In dieser Zeit verbreiten sie oft die Krankheit.

Das Tollwutvirus, das im Speichel eines infizierten Tiers vorhanden ist, wird übertragen, wenn das Tier ein anderes Tier oder einen Menschen beißt oder – sehr selten – ableckt. Das Virus kann unbeschädigte Haut nicht durchdringen. Es kann nur in den Körper durch einen Einstich bzw. eine andere Verletzung in der Haut oder durch die Nase bzw. den Mund gelangen, wenn viele in der Luft herumfliegende virenhaltige Tröpfchen eingeatmet werden (das kann in einer Höhle passieren, die infizierte Fledermäuse enthält).

Viele verschiedene Säugetiere, wie Hunde, Katzen, Waschbären, Stinktiere und Füchse, können Tollwut auf den Menschen übertragen.

In den USA wurde die Tollwut bei Hunden durch Impfungen größtenteils eliminiert, so dass Wildtiere, gewöhnlich Fledermäuse, aber auch Füchse, Stinktiere oder Waschbären, die Quelle der Tollwut darstellen. In vielen Fällen werden Fledermausbisse nicht bemerkt. Die meisten Todesfälle infolge von Tollwut werden durch Bisse infizierter Fledermäuse verursacht.

In Ländern, wo Hunde nicht routinemäßig gegen Tollwut geimpft werden (u. a. die meisten Länder in Lateinamerika, Afrika, Asien und der mittlere Osten), werden die meisten Todesfälle durch Bisse infizierter Hunde verursacht. Einige wenige Fälle werden durch Bisse von anderen Tieren verursacht, u. a. von Affen, die manchmal als Haustiere gehalten werden.

Nagetiere (wie Hamster, Meerschweinchen, Rennmäuse, Eichhörnchen, Streifenhörnchen, Ratten und Mäuse), Kaninchen oder Hasen erkranken selten an Tollwut. In den USA sind keine Fälle bekannt, bei denen diese Tiere Tollwut bei Menschen verursacht haben. Vögel und Reptilien erkranken nicht an Tollwut.