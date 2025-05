Gehirnschäden nach Gehirnregion

Die Parietallappen (Scheitellappen) haben folgende Funktionen:

Interpretation von sensorischen Informationen aus dem restlichen Körper

Verknüpfung der Sinneseindrücke von Form, Struktur und Gewicht zu allgemeinen Wahrnehmungen

Einfluss auf mathematische Fähigkeiten und das Sprachverständnis

Speichern räumlicher Erinnerungen, die eine Orientierung im Raum (wissen, wo man sich befindet) und eine Richtungsorientierung (wissen, wohin man geht) ermöglichen

Verarbeiten von Informationen, die den Menschen helfen, sich der Position ihrer Körperteile bewusst zu sein

Bestimmte Funktionen werden tendenziell eher von einem der Parietallappen gesteuert (in der Regel dem linken). Steuert dieser die Sprache wird er als dominanter Lappen bezeichnet. Der andere Lappen (nicht-dominant) übt andere Funktionen aus, durch ihn weiß eine Person beispielsweise, wo sie sich im Raum befindet.

Eine Schädigung des Parietal- oder Scheitellappens im vorderen Bereich führt zu Taubheit und beeinträchtigtem Empfinden auf der jeweils gegenüberliegenden Körperseite. Den Betroffenen fällt es schwer, den Ort einer sensorischen Empfindung und deren Art (Schmerz, Hitze, Kälte, Vibration) zu identifizieren. Sie können Schwierigkeiten beim Erkennen von Gegenständen durch Fühlen (das heißt aufgrund ihrer Beschaffenheit und Form) haben.

Ist der mittlere Teil beschädigt, können die Betroffen die rechte Seite nicht von der linken unterscheiden (Rechts-Links-Desorientierung) und haben Probleme beim Rechnen und Schreiben. Ihnen kann es schwerfallen, zu fühlen, wo sich ihre Körperteile befinden (Wahrnehmung, die auch Tiefensensibilität oder propriozeptive Wahrnehmung genannt wird).

Ist der nicht-dominante (in der Regel der rechte) Parietallappen geschädigt, sind die Menschen nicht in der Lage, einfache Aufgaben wie Haare kämmen oder sich anziehen durchzuführen – dies wird als Apraxie bezeichnet. Auch können sie Schwierigkeiten haben, zu verstehen, wie Gegenstände im Raum zueinanderstehen. Demzufolge fällt es ihnen schwer, Dinge zu zeichnen oder zu gestalten, und sie können sich in ihrer eigenen Wohngegend verlaufen. Die Betroffenen können den Schweregrad ihrer Erkrankung auch ignorieren oder die Erkrankung leugnen. Sie vernachlässigen möglicherweise die Körperhälfte gegenüber des Gehirnschadens (in der Regel die linke Seite).