Wernicke-Aphasie (rezeptive Aphasie): Wenn das Wernicke-Zentrum beschädigt ist, fällt es den Menschen schwer, gesprochene und geschriebene Sprache zu verstehen. Die Betroffenen können zwar flüssig und in einem natürlichen Rhythmus sprechen, aber die Sätze bestehen aus verworrenen Wortketten (was manchmal als Wortsalat bezeichnet wird). Sie wissen vielleicht nicht, dass sie Unsinn sprechen. Die meisten Betroffenen sind zudem nicht in der Lage, Wörter zu lesen. Sie schreiben wie sie sprechen—flüssig aber unverständlich.