Untersuchung durch den Arzt

Standardisierte Tests der Hirnfunktion

Bildgebende Verfahren, wie Computer- oder Magnetresonanztomografie

Der Betroffene wird vom Arzt gebeten, bekannte Gegenstände durch Ansehen, Fühlen oder einen anderen Sinn zu erkennen. Auch wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt, um festzustellen, ob die Symptome von einer anderen Erkrankung, wie einer Seh- oder Gehörstörung, herrühren.

Es können bestimmte standardisierte Tests der Hirnfunktion durchgeführt werden (als neuropsychologische Tests bezeichnet). Standardisiert bedeutet, dass die Tests bei allen Menschen gleich durchgeführt werden und jedes Mal auf dieselbe Weise bewertet werden. Die Werte werden dann mit denen gesunder Personen mit einem ähnlichen Hintergrund verglichen. Die Tests liefern somit Informationen darüber, wie unterschiedliche Bereiche des Gehirns funktionieren. Der Arzt stellt Fragen, um die Intelligenz, die Fähigkeit zur Problemlösung und die Fähigkeit, Handlungen zu planen und einzuleiten (sogenannte exekutive Funktionen), Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache, Motivation, Stimmung und Gefühle, Lebensqualität und Persönlichkeit zu bewerten.

Bildgebende Verfahren wie Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT) werden durchgeführt, um Ursachen für einen Hirnschaden zu bestimmen, wie einen Tumor oder einen Schlaganfall. Je nach vermuteter Ursache können weitere Tests durchgeführt werden. Die funktionelle MRT (fMRT) kann beispielsweise zeigen, welche Bereiche des Gehirns aktiv sind, wenn eine Person eine bestimmte Aufgabe ausführt, z. B. lesen, schreiben, sich erinnern, rechnen oder eine Gliedmaße bewegen. Die Positronen-Emissions-Tomografie (PET) kann zeigen, wie aktiv die verschiedenen Gehirnbereiche sind. Zurzeit kommen diese beiden Tests jedoch hauptsächlich in Forschungszentren zum Einsatz.