Zyste des Rückenmarks oder Stammhirns

Die ersten Symptome der Zysten treten in der Regel unmerklich zwischen Jugend und dem 45. Lebensalter auf.

Zysten im Hals (Syringomyelie) führen oft zu niedrigerer Schmerz- und Temperaturempfindlichkeit, insbesondere in den Armen, im oberen Rückenbereich, im unteren Halsbereich und in den Händen. Deswegen kommt es häufig zu Schnittwunden und Verbrennungen in den Händen und Armen. Diese niedrigere Empfindlichkeit kann jahrelang unauffällig sein. Während die Zyste an Ausmaß und Größe gewinnt, werden die Muskeln schwächer und verkümmern (Atrophie), was meist zuerst bei den Händen beginnt. Später verursacht die Zyste Schwäche und Krämpfe in den Beinen. Symptome können schwerer auf der einen Körperseite sein.

Zysten im Stammhirn (Syringobulbie) können zu Drehschwindel, Nystagmus (rasche Augenbewegung in eine Richtung und eine konsekutive langsamere Rückholbewegung), Empfindungsverlust im Gesicht (auf einer oder beiden Seiten), Verlust des Geschmackssinns, Sprach- und Schluckschwierigkeiten sowie Heiserkeit führen. Die Zungenmuskeln werden oft schwächer und verkümmern. Syringobulbien sind selten.