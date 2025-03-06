Hereditäre spastische Paraplegie

Je nach Form können die ersten Symptome der hereditären spastischen Paraplegie jederzeit auftreten, vom ersten Lebensjahr bis ins hohe Alter.

Reflexbewegungen werden übertrieben stark, Beinkrämpfe, Zuckungen und Spasmen machen den Gang des Betroffenen steif und ruckartig (spastischer Gang), sodass das Gehen schließlich sehr mühsam wird. Häufig stolpern oder trippeln HSP-Kranke, weil sie auf Zehenspitzen mit einwärts gerichteten Füßen gehen. Im Bereich über der großen Zehe sind oft die Schuhe verschlissen. Müdigkeit ist weit verbreitet. Bei einigen Betroffenen wird die Armmuskulatur schwach und steif. Die Sinneswahrnehmungen sind in der Regel nicht beeinträchtigt, außer, dass die Fähigkeit, Vibrationen in den Beinen und Füßen zu spüren, leicht vermindert ist. Dies kann bei der Untersuchung nachgewiesen werden. Blasenfunktionsstörungen treten relativ häufig auf. Das erste Anzeichen ist in der Regel ein verstärkter Harndrang.

Gewöhnlich verschlimmern sich die Symptome mit der Zeit, doch manchmal bleiben sie auch nach der Pubertät konstant. Die Lebenserwartung wird nicht beeinflusst.

Viele Formen der hereditären spastischen Paraplegie schädigen neben dem Rückenmark noch andere Körperteile. Diese Formen können Komplikationen wie Augenprobleme, mangelnde Muskelkontrolle, Hörverlust, geistige Behinderung, Demenz und Erkrankungen des peripheren Nervensystems hervorrufen.