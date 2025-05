Thoracic-outlet-Syndrom (TOS) Von New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center Michael Rubin , MDCM , Überprüft/überarbeitet März 2024 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Unter dem Begriff Thoracic-outlet-Syndrom fasst man Störungen zusammen, die durch Kompression von Nerven, Arterien oder großen Venen im Hals- und Brustbereich auftreten. Wenn Druck auf die Nerven ausgeübt wird, treten Schmerzen und ein Kribbeln (Parästhesien) in der Hand, am Hals, in der Schulter und im Arm auf. Wenn der Druck auf die Arterien ausgeübt wird, werden die Arme blass und kühl. Wenn der Druck auf die Venen ausgeübt wird, schwellen die Arme an und die darüber liegende Haut kann bläulich aussehen.