Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann-Syndrom

Die Symptome variieren je nach Art des Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann-Syndroms.

Bei der einen Art können die ersten Symptome im mittleren Kindesalter oder in der Jugend auftreten. Die Schwäche manifestiert sich zuerst an den Unterschenkeln. Dabei kann man den Knöchel nicht mehr beugen, um den vorderen Teil des Fußes anzuheben (Fallfuß), wobei die Wadenmuskeln verkümmern. Anschließend verkümmert die Handmuskulatur. Es kommt zum Verlust der Positions-, Vibrations-, Schmerz- und Temperaturempfindung in den Händen und Füßen; dieser Verlust schreitet allmählich nach oben in den Gliedmaßen fort.

Bei leichteren Typen der Erkrankung sind Hammerzehen und Hohlfuß unter Umständen die einzigen Symptome. Bei einem Typ haben Männer schwere Symptome, während die Symptome bei Frauen nur leicht oder gar nicht vorhanden sind.

Die Krankheit schreitet langsam voran und beeinträchtigt die Lebenserwartung nicht.