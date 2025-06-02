Krankengeschichte bei neurologischen Erkrankungen

Vor einer körperlichen Untersuchung befragt der Arzt den Patienten, um Informationen über den aktuellen und früheren Gesundheitszustand des Patienten zu erhalten (medizinische Vorgeschichte). Die medizinische Vorgeschichte ist der wichtigste Teil der neurologischen Beurteilung.

Der Arzt bittet den Patienten, alle aktuellen Symptome zu beschreiben, einschließlich jener, die mit dem Nervensystem in Zusammenhang stehen (neurologische Symptome):

Eine detaillierte Beschreibung dessen, wie sich die Symptome anfühlen

Wo und wie oft sie auftreten

Wie schwer sie sind

Wie lange sie dauert

Ob sich die Symptome im Laufe des Tages verändern

Wodurch Symptome verschlimmert werden

Wodurch Symptome gelindert werden

Ob tägliche Tätigkeiten noch ausgeübt werden können

Der Arzt bittet häufig die betroffene Person, die Reihenfolge zu beschreiben, in der Symptome auftreten. Diese Informationen helfen Ärzten, die Ursache zu ermitteln. Den Zeitpunkt des Auftretens in einem Tagebuch aufzuzeichnen, kann dem Betroffenen helfen, sich genauer daran zu erinnern und davon zu berichten.

Der Arzt fragt den Betroffenen darüber hinaus nach früheren und aktuell vorliegenden Erkrankungen, bereits erfolgten Operationen, schweren Krankheiten bei engen Blutsverwandten, Allergien und derzeit angewendeten Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln sowie dem Konsum von Freizeitdrogen oder Alkohol. Fragen über Arbeit, soziale Kontakte und Reisen können Aufschluss darüber geben, ob die Person ungewöhnlichen Infektionen oder Giftstoffen ausgesetzt war.

Weiterhin fragen Ärzte möglicherweise nach Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder in der Familie, wie zum Beispiel nach dem Verlust des Arbeitsplatzes oder nach dem Verlust von Angehörigen, da sich solche Umstände auf die Gesundheit und die Fähigkeit des Körpers auswirken können, mit der Erkrankung umzugehen.

Es werden weitere Fragen gestellt, um eventuell vom Betroffenen übersehene oder bei der Beschreibung des Hauptproblems nicht als wichtig erachtete Symptome festzustellen. Wenn der Arzt eine Erkrankung des vegetativen Nervensystems vermutet, fragt er den Patienten nach Symptomen wie vermindertem oder fehlendem Schwitzen, Hitzewallungen, verschwommenem Sehen und Problemen mit der Darm- und Blasenkontrolle.