Überblick über Delir und Demenz

VonJuebin Huang, MD, PhD, Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center
Überprüft vonMichael C. Levin, MD, College of Medicine, University of Saskatchewan
Überprüft/überarbeitet Geändert Feb. 2025
Delir und Demenz sind die häufigsten Ursachen für Störungen der geistigen (kognitiven) Funktionen, d. h., der Unfähigkeit, Wissen normal aufzunehmen, zu speichern und zu nutzen.

Obwohl Delir und Demenz gemeinsam auftreten können, sind sie recht verschiedenartig:

  • Delir setzt plötzlich ein, verursacht Veränderungen des Bewusstseinszustands und ist meist heilbar.

  • Demenz setzt allmählich ein, schreitet langsam voran und ist meist nicht rückgängig zu machen.

Überdies beeinflussen beide Störungen geistige Funktionen auf unterschiedliche Weise:

  • Delir beeinflusst hauptsächlich die Aufmerksamkeit.

  • Demenz beeinträchtigt hauptsächlich das Gedächtnis.

Delir und Demenz können in jedem Alter auftreten, sind aber bei älteren Erwachsenen aufgrund altersbedingter Veränderungen im Gehirn häufiger festzustellen.

Tabelle
Tabelle

Vergleich zwischen Delir und Demenz

Merkmal

Delir

Demenz

Entwicklung

Plötzlich, beginnt manchmal zu einem bestimmbaren Zeitpunkt

Allmählich, beginnt zu einem unbestimmten Zeitpunkt

Ursache

Fast immer ein anderes Leiden wie eine Infektion, Dehydratation oder Verwendung oder Absetzen bestimmter Medikamente

Gewöhnlich eine Störung des Gehirns wie Alzheimer-Krankheit, vaskuläre Demenz oder Demenz mit Lewy-Körperchen

Frühes Symptom

Aufmerksamkeit beeinträchtigt

Gedächtnisverlust, insbesondere des Kurzzeitgedächtnisses

Veränderung des Zustands in der Nacht

Fast immer schlimmer

Häufig schlimmer

Aufmerksamkeitsniveau (Bewusstseinszustand)

Auf verschiedene Weise beeinträchtigt, schwankt zwischen Teilnahmslosigkeit und Erregung

Normal, bis zu den Spätstadien

Fähigkeit zur örtlichen Orientierung

Schwankt.

Beeinträchtigt

Auswirkung auf den Sprachgebrauch

Verlangsamtes Sprechen, oft zusammenhanglos und unpassende Sprache

Manchmal Schwierigkeiten, das richtige Wort zu finden

Gedächtnis

Schwankt.

Verloren, vor allem Kurzzeitgedächtnis

Fortschreiten

Verursacht Veränderungen des Bewusstseinszustands – Die Menschen schwanken zwischen Aufmerksamkeit und Teilnahmslosigkeit.

Schreitet langsam voran, allmähliche erhebliche Beeinträchtigung aller geistigen Funktionen

Dauer

Tage bis Wochen, manchmal länger

Fast immer dauerhaft

Behandlungsbedarf

Sofort

Erforderlich, aber kein akuter Zeitdruck

Behandlungseffekt

Normalerweise Rückgang der Symptome

Kann das Fortschreiten verlangsamen, die Störung aber nicht rückgängig machen oder heilen

