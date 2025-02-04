Überblick über Delir und Demenz

Delir und Demenz sind die häufigsten Ursachen für Störungen der geistigen (kognitiven) Funktionen, d. h., der Unfähigkeit, Wissen normal aufzunehmen, zu speichern und zu nutzen.
Obwohl Delir und Demenz gemeinsam auftreten können, sind sie recht verschiedenartig:
Delir setzt plötzlich ein, verursacht Veränderungen des Bewusstseinszustands und ist meist heilbar.
Demenz setzt allmählich ein, schreitet langsam voran und ist meist nicht rückgängig zu machen.
Überdies beeinflussen beide Störungen geistige Funktionen auf unterschiedliche Weise:
Delir beeinflusst hauptsächlich die Aufmerksamkeit.
Demenz beeinträchtigt hauptsächlich das Gedächtnis.
Delir und Demenz können in jedem Alter auftreten, sind aber bei älteren Erwachsenen aufgrund altersbedingter Veränderungen im Gehirn häufiger festzustellen.
Vergleich zwischen Delir und Demenz
Merkmal
Delir
Demenz
Entwicklung
Plötzlich, beginnt manchmal zu einem bestimmbaren Zeitpunkt
Allmählich, beginnt zu einem unbestimmten Zeitpunkt
Ursache
Fast immer ein anderes Leiden wie eine Infektion, Dehydratation oder Verwendung oder Absetzen bestimmter Medikamente
Gewöhnlich eine Störung des Gehirns wie Alzheimer-Krankheit, vaskuläre Demenz oder Demenz mit Lewy-Körperchen
Frühes Symptom
Aufmerksamkeit beeinträchtigt
Gedächtnisverlust, insbesondere des Kurzzeitgedächtnisses
Veränderung des Zustands in der Nacht
Fast immer schlimmer
Häufig schlimmer
Aufmerksamkeitsniveau (Bewusstseinszustand)
Auf verschiedene Weise beeinträchtigt, schwankt zwischen Teilnahmslosigkeit und Erregung
Normal, bis zu den Spätstadien
Fähigkeit zur örtlichen Orientierung
Schwankt.
Beeinträchtigt
Auswirkung auf den Sprachgebrauch
Verlangsamtes Sprechen, oft zusammenhanglos und unpassende Sprache
Manchmal Schwierigkeiten, das richtige Wort zu finden
Gedächtnis
Schwankt.
Verloren, vor allem Kurzzeitgedächtnis
Fortschreiten
Verursacht Veränderungen des Bewusstseinszustands – Die Menschen schwanken zwischen Aufmerksamkeit und Teilnahmslosigkeit.
Schreitet langsam voran, allmähliche erhebliche Beeinträchtigung aller geistigen Funktionen
Dauer
Tage bis Wochen, manchmal länger
Fast immer dauerhaft
Behandlungsbedarf
Sofort
Erforderlich, aber kein akuter Zeitdruck
Behandlungseffekt
Normalerweise Rückgang der Symptome
Kann das Fortschreiten verlangsamen, die Störung aber nicht rückgängig machen oder heilen