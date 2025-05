Progressive supranukleäre Blicklähmung („Progressive Supranuclear Palsy“, PSP)

Untersuchung durch den Arzt

Normalerweise Magnetresonanztomografie

Die Diagnose der progressiven supranukleären Blicklähmung basiert auf den Symptomen und der Untersuchung durch einen Arzt.

Der folgende Test hilft Ärzten, diese Störung zu diagnostizieren: Personen mit progressiver supranukleärer Blicklähmung haben Schwierigkeiten, ihre Augen willkürlich zu bewegen, insbesondere nach oben oder unten, aber letztendlich auch von einer Seite zur anderen. Wenn der Arzt den Patienten jedoch darum bittet, geradeaus auf einen Gegenstand zu sehen, und seinen Kopf dann in eine Richtung dreht, bewegen sich die Augen normal und unwillkürlich in die entgegengesetzte Richtung, damit sie weiterhin auf den Gegenstand blicken können. Dieser Test kann den Verlust der willkürlichen Augenbewegungen bei gleichzeitigem Erhalt der unwillkürlichen Augenbewegungen nachweisen, was für die progressive supranukleäre Blicklähmung charakteristisch ist, und somit die Diagnose bestätigen.

Eine Magnetresonanztomografie (MRT) wird in der Regel durchgeführt, um andere Erkrankungen auszuschließen, die die Symptome verursachen können. Bei Menschen mit einer fortgeschrittenen progressiven supranukleären Blicklähmung zeigt die MRT, dass der obere Teil des Hirnstamms (das Mittelhirn) geschrumpft und kleiner als normal ist.