Somatische Belastungsstörung (SSD)

Personen mit somatischer Belastungsstörung beschäftigen sich zwanghaft mit ihren körperlichen Symptomen, vor allem damit, wie ernst diese sein könnten. Bei diesen Personen dreht sich das Leben in erster Linie und manchmal ausschließlich um gesundheitliche Belange.

Die körperlichen Symptome setzen für gewöhnlich vor einem Alter von 30 Jahren ein, gelegentlich während der Kindheit. Die meisten Betroffenen weisen viele Symptome auf, einige haben jedoch nur 1 störendes Symptom, bei dem es sich meistens um Schmerzen handelt. Die Symptome können spezifisch (wie beispielsweise Schmerzen im Abdomen) oder vage sein (z. B. Müdigkeit). Jeder Teil des Körpers kann im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.

Betroffenen mit einer somatoformen Störungen sorgen sich übermäßig wegen der Symptome und der möglicherweise katastrophalen Auswirkungen. Ihre Sorgen stehen in keinem Verhältnis zu den Symptomen. Die Betroffenen können normale Empfindungen oder Beschwerden, wie beispielsweise einen knurrenden Magen, einem körperlichen Leiden zuschreiben. Sie befürchten tendenziell das Schlimmste in Bezug auf jegliche Symptome, die bei ihnen auftreten. Die Symptome an sich oder die übertriebene Sorge darüber quält sie oder beeinträchtigt alle Aspekte des Alltags. Einige Personen werden depressiv.

Die Personen werden möglicherweise von anderen abhängig, verlangen nach Hilfe und emotionaler Unterstützung und können wütend werden, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Sie können auch versuchen, sich umzubringen oder mit Selbstmord drohen. Wenn ihr Arzt versucht, sie zu beruhigen, glauben sie oft, dass der Arzt ihre Symptome nicht ernst nimmt. Da sie oft mit ihrer medizinischen Versorgung unzufrieden sind, suchen sie üblicherweise einen Arzt nach dem anderen auf oder lassen sich gleichzeitig von verschiedenen Ärzten behandeln. Viele Menschen mit einer somatischen Belastungsstörung sprechen auf eine medizinische Behandlung nicht an, mit der die Symptome behandelt werden sollen, und die Symptome können sich sogar noch verschlimmern. Einige Betroffene sind außergewöhnlich empfänglich für Nebenwirkungen von Medikamenten.

Die Symptome können nachlassen oder schlimmer werden, dauern jedoch an und werden nur selten für eine bestimmte Zeit vollständig gelindert.