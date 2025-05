Übersicht über psychische Gesundheitsstörungen

In vielen Ländern gibt es seit den 1950er Jahren Initiativen, die sich darum kümmern, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihrem eigenen Zuhause leben können, anstatt in einer Einrichtung (Deinstitutionalisierung). Diese Initiativen sind durch die Entwicklung wirksamer Medikamente ermöglicht worden, die eine Behandlung von psychisch Kranken im Umfeld von Gemeinden zulassen, soweit das medizinisch angemessen ist, und die unterschiedlichste Fachkräfte für medizinische Gesundheit in die Versorgung einbinden. Ein weiterer Grund war die größere Akzeptanz gegenüber Menschen mit psychischer Krankheit in der Allgemeinbevölkerung.

Die Medikamente zur Behandlung von psychischen Erkrankungen sind wirksamer geworden, und infolgedessen ist die Notwendigkeit einer Krankenhauseinweisung oder eines längeren Krankenhausaufenthalts gesunken. Viele Menschen mit psychischer Erkrankung, die ins Krankenhaus eingewiesen werden, bleiben dort nur wenige Tage und setzen ihre Versorgung in Tageskliniken fort.

Auch Familienmitglieder können die Versorgung psychisch Kranker in der Gemeinde unterstützen. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass bestimmte Interaktionen zwischen einer Person mit einer schweren psychischen Erkrankung und Familienmitgliedern die Erkrankung lindern oder verschlimmern können. Es wurden Therapietechniken entwickelt, die Familienmitglieder einbeziehen und verhindern, dass Menschen mit chronischer psychischer Erkrankung reinstitutionalisiert werden müssen.

Verschiedenste medizinische Fachkräfte spielen eine wichtige Rolle dabei, einer Person mit einer psychischen Erkrankung zu helfen, sich wieder in die Gemeinschaft zu integrieren. Es wurden neuartige Behandlungsansätze entwickelt, die Menschen mit chronischen schweren psychischen Erkrankungen ein Sicherheitsnetz bieten, wie z. B. die selbstbewusste Behandlung durch die Gemeinde (Assertive Community Treatment, ACT). Bei der ACT wird ein multiprofessionelles Team aus Sozialarbeitern, Reha-Spezialisten, Beratern, Pflegefachpersonen und Psychiatern eingesetzt. Das Team stellt individualisierte Dienste für Menschen mit ernsten psychischen Erkrankungen bereit, die nicht zum Arzt oder in eine Klinik gehen können oder wollen. Die Dienste werden im eigenen Heim oder in der näheren Umgebung der Person, zum Beispiel in nahegelegenen Restaurants, Parks oder Geschäften, bereitgestellt.

Die Deinstitutionalisierung hat jedoch auch viele Herausforderungen mit sich gebracht. Die Behandlung und den Schutz vor Schaden für sich selbst oder andere, die in Einrichtungen bereitgestellt werden können, zu ersetzen, erfordert viele Gesundheitsressourcen, und es sind nicht immer ausreichende Ressourcen verfügbar. Daher haben viele Menschen nicht die psychische Betreuung und Unterstützung in Bezug auf Nahrung, Unterkunft und andere für sie notwendige Dienste erhalten. Die Betroffenen haben oft keinen Zugang zur medizinischen Versorgung oder geraten schnell in die Obdachlosigkeit.

Es kann schwierig werden, eine angemessene Behandlung für eine Person mit einer früheren schweren psychischen Erkrankung bereitzustellen, wenn sie rückfällig wird. An manchen Orten verhindern Gesetze, dass Menschen, die psychisch krank sind, aber keine Gefahr für sich selbst oder die Gesellschaft darstellen, gegen ihren Willen mit Medikamenten behandelt oder in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Obwohl diese Gesetze die Bürgerrechte der Menschen schützen, erschweren sie es, die notwendige psychische Versorgung bereitzustellen, insbesondere für psychisch kranke Menschen, die sich nicht bewusst sind, dass sie krank sind oder dass sie extrem irrational werden, wenn sie unbehandelt bleiben. Menschen, die außerhalb des Krankenhauses erneut krank werden, werden manchmal obdachlos oder können wegen Verhaltensauffälligkeiten von der Polizei verhaftet werden.