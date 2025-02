Unter Exhibitionismus versteht man das Entblößen der Genitalien, um sexuell erregt zu werden, oder das starke Verlangen, von anderen Leuten während der sexuellen Aktivität beobachtet zu werden. Die exhibitionistische Störung beinhaltet das Ausüben exhibitionistischer Triebe oder Fantasien oder die Verzweiflung oder Beeinträchtigung der Lebensweise aufgrund dieser Triebe und Fantasien.

Die meisten Exhibitionisten haben keine exhibitionistische Störung.

Ärzte diagnostizieren eine exhibitionistische Störung, wenn die Betroffenen unter großem Druck stehen oder aufgrund ihres Verhaltens schlechter im Leben zurande kommen, oder wenn sie ihren Drang bei einer Person ausgelebt haben, die damit nicht einverstanden war.

Die Behandlung, die in der Regel damit beginnt, dass ein Exhibitionist verhaftet wird, umfasst Psychotherapie, Selbsthilfegruppen und bestimmte Antidepressiva.

Exhibitionismus ist eine Form von Paraphilie.

Exhibitionisten (gewöhnlich Männer) entblößen ihre Genitalien gegenüber nichts ahnenden Fremden und werden davon sexuell erregt. Sie sind sich möglicherweise im Klaren über ihr Bedürfnis, den nichts ahnenden Fremden zu überraschen, zu schockieren oder zu beeindrucken. Das Opfer ist fast immer eine Frau, oder ein Kind beiderlei Geschlechts. Weitergehende sexuelle Kontakte werden in der Regel nicht angestrebt; Exhibitionisten begehen nur selten Vergewaltigungen.

Obwohl die tatsächliche Prävalenz der exhibitionistischen Störung unbekannt ist, liegt sie bei etwa 2 bis 4 Prozent bei Männern und scheint bei Frauen viel niedriger zu sein.

Exhibitionismus beginnt in der Regel im Jugendalter, aber gelegentlich kann der erste Akt auch im Jugend- oder mittleren Alter eintreten. Die meisten Exhibitionisten sind verheiratet, jedoch gibt es in der Ehe oft Probleme.

Etwa 30 % der verhafteten männlichen Sexualstraftäter sind Exhibitionisten. Die meisten sind nicht fähig, ihre Verhaltensweise aufzugeben. Etwa 20 bis 50 % werden erneut verhaftet.

Das Entblößen der Genitalien vor nichts ahnenden Fremden zur sexuellen Erregung durch Frauen ist selten. Frauen verfügen über andere Mittel, sich darzustellen: Aufreizende Kleidung bei Frauen wird von der Gesellschaft zunehmend als normal akzeptiert und ist mittlerweile auch in den Medien und der Unterhaltungsindustrie präsent. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen stellt an sich normalerweise keine psychische Gesundheitsstörung dar.

Für manche Menschen drückt sich Exhibitionismus in dem starken Wunsch aus, von anderen Leuten bei ihren sexuellen Handlungen beobachtet zu werden. Solche Leute möchten viel lieber von einem begeisternden Publikum gesehen werden, als irgendwelche Leute zu überraschen. Menschen mit dieser Form von Exhibitionismus drehen möglicherweise Pornofilme oder sind in der Erwachsenenunterhaltung tätig. Sie sind nur selten von ihrer Begierde gestresst oder eingeschränkt und leiden deshalb häufig an keiner psychischen Gesundheitsstörung.

Bei den meisten Personen mit exhibitionistischen Neigungen liegt keine Störung vor.

Exhibitionisten können dazu auch eine Persönlichkeitsstörung (in der Regel eine antisoziale) oder eine Verhaltensstörung haben.

Diagnose einer exhibitionistischen Störung Ärztliche Beurteilung auf der Basis standardisierter psychiatrischer Diagnosekriterien Ärzte diagnostizieren eine exhibitionistische Störung, wenn: Die Betroffenen wiederholt und intensiv erregt waren, wenn sie ihre Geschlechtsteile entblößt hatten oder von anderen Personen beim Geschlechtsakt beobachtet wurden, und die Erregung in Fantasien, intensivem Drang oder Verhalten auslebten.

In der Folge fühlen sich die Betroffenen stark unter Druck und kommen im Leben schlechter zurecht (in der Arbeit, in der Familie oder im Umgang mit Freunden), oder sie haben ihrem Drang bei einer Person nachgegeben, die damit nicht einverstanden war.

Sie hatten diesen Zustand für mindestens 6 Monate. Bei der Diagnose einer exhibitionistischen Störung gibt der Arzt auch an, ob die Person durch das Zeigen ihrer Geschlechtsorgane gegenüber vorpubertären Kindern oder körperlich reifen Personen oder beidem sexuell erregt wird.