Dissoziative Fugue

Während der Fugue wirken und handeln die Betroffenen normal oder wirken nur leicht verwirrt und ziehen keine Aufmerksamkeit auf sich. Wenn die Fugue endet, finden sie sich jedoch plötzlich in einer neuen Situation wieder, ohne Erinnerung daran, wie sie dorthin gekommen sind oder was sie getan haben. Zu diesem Zeitpunkt schämen sich die Betroffenen möglicherweise oder sie sind erschüttert, weil sie sich nicht daran erinnern können, was passiert ist. Einige Personen haben Angst. Wenn sie verwirrt sind, können sie bei Gesundheits- oder Justizbehörden gemeldet werden.

Nach dem Ende der Fugue erinnern sich manche Betroffene an ihre letzte Identität und ihr Leben bis zum Beginn der Fugue. Andere brauchen jedoch länger, um sich zu erinnern, und die Erinnerung kommt langsamer zurück. Einige Betroffene erinnern sich nie an Teile ihres Lebens. Einige wenige Personen erinnern sich bis zum Ende Ihres Lebens an nichts oder fast nichts aus ihrem vorherigen Leben.