Konfrontationstherapie

Kognitive Verhaltenstherapie

Antidepressiva, für gewöhnlich selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI)

Wie bei anderen Angststörungen auch, wirkt sich die soziale Angststörung über die Zeit unterschiedlich stark aus. Soziale Angststörungen dauern bei Nichtbehandlung oft lange an und führen dazu, dass viele Menschen auf Aktivitäten verzichten, die sie normalerweise gerne tun würden. Viele Menschen mit sozialer Angststörung suchen nie eine Behandlung auf, sondern entwickeln stattdessen ihre eigenen Strategien, um damit fertig zu werden. Sie können zum Beispiel soziale Situationen vermeiden, sich mit Alkohol oder Marihuana „selbst behandeln“ oder sich einfach nur bei sozialen Verpflichtungen unwohl fühlen. Es gibt jedoch wirksame Behandlungsoptionen bei sozialer Angststörung.

Eine Konfrontationstherapie ist hierbei für gewöhnlich wirksam. Es kann allerdings schwierig sein, eine ausreichend lange Konfrontation mit der Angst auslösenden Situation zu arrangieren, um eine Gewöhnung zu erreichen. Hat jemand beispielsweise Angst, in Gegenwart seines Vorgesetzten zu sprechen, so lassen sich nicht einfach eine Reihe von Gesprächsterminen mit dem Vorgesetzten arrangieren. Ersatzsituationen können hilfreich sein, wie z. B. der Teilnahme an einer Gemeindegruppe, die beim mit Bewohnern in Pflegeheimen spricht oder ihnen Bücher vorliest.

Auch eine kognitive Verhaltenstherapie kann hilfreich sein. Im Rahmen dieser Therapie lernen die Betroffenen Folgendes:

Entspannungstechniken anzuwenden

Die Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen, die Angst oder Panik auslösen können

Diese Denkmuster entsprechend abzuändern

Ihr Verhalten entsprechend anzupassen

Antidepressiva wie SSRIs und Benzodiazepine (Angstlöser) helfen oft bei sozialen Angststörungen. SSRI werden in der Regel vorgezogen, da sie eine kognitive Verhaltenstherapie im Gegensatz zu Benzodiazepinen wahrscheinlich nicht beeinflussen. Benzodiazepine wirken sich auf das zentrale Nervensystem aus (Gehirn und Rückenmark) und können zu Schläfrigkeit und Gedächtnisstörungen führen.

Mit Betablockern lassen sich ein Pulsrasen, Zittern und Schwitzen, wie sie bei Menschen auftreten, die sich vor einem öffentlichen Auftritt fürchten, vermindern. Aber diese Medikamente verringern nicht die Angstgefühle.