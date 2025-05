Selbstversorgung

Psychotherapie

Manchmal Medikamente

Die akute Belastungsreaktion endet bei vielen Menschen, sobald sie aus der traumatischen Situation befreit sind, sie ausreichend Unterstützung in Form von Verständnis und Einfühlung in ihr Leid bekommen und sie Gelegenheit erhalten, zu beschreiben, was passiert ist und wie sie reagiert haben. Vielen hilft es, wiederholt über ihre Erfahrungen zu sprechen. Freunde und Angehörige können diese Unterstützung oft leisten. Ansonsten sind Ärzte oder andere psychiatrische Fachkräfte hilfreich.

Manchmal verabreichen Ärzte vorübergehend Medikamente zur Linderung von Angstzuständen oder zum Schlafen. Aber andere Medikamente (wie Antidepressiva) werden in der Regel nicht verabreicht, es sei denn, sie werden zur Behandlung einer gleichzeitig auftretenden anderen Erkrankung verschrieben.

Selbstversorgung Eine Selbstversorgung ist während und nach einer Krise oder einem Trauma entscheidend. Die Selbstversorgung kann in 3 Komponenten unterteilt werden: Persönliche Sicherheit

Körperliche Gesundheit und praktische Unterstützung

Achtsamkeit Die persönliche Sicherheit ist grundlegend. Nach einer einzelnen traumatischen Episode können die Betroffenen die Erfahrung besser verarbeiten, wenn sie wissen, dass sie und ihre Angehörigen sicher sind. Es kann jedoch schwierig sein, sich während anhaltender Krisen, wie z. B. häuslicher Gewalt, Krieg oder einer infektiösen Pandemie, ganz zu schützen. Während solcher andauernden Krisen sollten die Betroffenen den Rat von Fachleuten suchen, wie sie und ihre Angehörigen so sicher wie möglich sein können. Die körperliche Gesundheit kann während und nach traumatischen Erfahrungen bedroht sein. Jeder sollte versuchen, sich gesund zu ernähren und sich ausreichend zu bewegen und zu schlafen. Beruhigende Medikamente und Substanzen (z. B. angstlösende Medikamente) und Rauschmittel (z. B. Alkohol) sollten, wenn überhaupt, sparsam angewendet werden. Praktische Unterstützung umfasst die Unterstützung bei der Unterbringung, in Rechts- und Krankenversicherungsangelegenheiten und anderen Problemen, die bewältigt werden müssen, aber überwältigend sein können. Die Achtsamkeit bei der Selbstversorgung soll helfen, belastende Gefühle, Langeweile, Wut, Traurigkeit und Isolation, die traumatisierte Menschen normalerweise durchleben, zu verringern. Wenn die Umstände es erlauben, sollten gefährdete Personen ganz normal ihrem Tagesablauf nachgehen, z. B. aufstehen, duschen, anziehen, nach draußen gehen, einen Spaziergang machen und regelmäßig essen. Es ist nützlich, vertrauten Hobbys und Aktivitäten nachzugehen, die Spaß machen und ablenken: zeichnen, fernsehen oder kochen. Der Austausch mit Familie und Freunden und der Gemeinde kann entscheidend sein, selbst, wenn es schwierig ist, menschliche Beziehungen während einer Krise zu pflegen. Dehnübungen und Sport sind von Vorteil, aber selbstberuhigende Techniken wie das Zählen der eigenen Atemzüge, Meditieren oder Selbsthypnose können ebenso hilfreich sein. Unter Stress können Menschen leicht in Wut geraten, auch gegenüber Menschen, die ihnen nahe stehen. Die Unterstützung von Freunden und Familienmitgliedern können durch ihre Kontaktaufnahme und Ausdruck ihres Mitgefühls und Trostspenden besonders von Nutzen sein. Jemandem eine nette Nachricht hinterlassen, für ihn Kekse backen und ihm ein Lächeln schenken, können die traumatisierte Person nicht nur auf nette Weise überraschen, sondern auch über die Hoffnungslosigkeit und Beschämung hinweghelfen, die oft Teil der Erfahrung der traumatisierten Person sind.

Psychotherapie Aufklärung kann dem Betroffenen helfen, die Stressreaktion und den natürlichen Verlauf der Symptomverbesserung zu verstehen. Kognitive Verhaltenstherapien können helfen, Betroffenen zu ermöglichen, die traumatischen Erinnerungen in einer sicheren Umgebung zu verarbeiten, maladaptive Gedanken über das Trauma oder die Reaktionen darauf zu korrigieren und das Trauma mit eigenen Worten zu besprechen, sobald der Betroffene dazu in der Lage ist.