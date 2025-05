Agoraphobie ist die Furcht oder Angst vor Situationen oder Orten (z. B. in Menschenmengen und Einkaufszentren oder während des Fahrens), die das Gefühl erwecken, ihnen schwer entkommen zu können und im Fall eines Angst- oder Panikanfalls keine Hilfe zu bekommen. Diese Situationen oder Orte werden häufig gemieden oder nur unter großer Qual ertragen.

Agoraphobie ist eine Art der Angststörung. Ungefähr 30 bis 50 Prozent der Betroffenen mit Agoraphobie leiden auch an einer Panikstörung. Etwa 2 Prozent der Betroffenen leiden jährlich an Agoraphobie. Agoraphobie entwickelt sich häufig im Jugend- und jungen Erwachsenenalter, kann aber auch bei älteren Erwachsenen auftreten.

Häufige Beispiele von Situationen oder Orten, die furcht- und angstauslösend sind, sind unter anderem:

In einer Geldbank oder im Supermarkt anstehen

In der Mitte einer langen Reihe in einem Theater oder Klassenzimmer sitzen

Öffentliche Verkehrsmittel, wie z. B. ein Bus oder ein Flugzeug nutzen

Das Hause verlassen

Manche Menschen entwickeln eine Agoraphobie, nachdem sie in einer dieser Situationen eine Panikattacke erlebt haben. Andere Menschen fühlen sich in solchen Situationen einfach nur unwohl und entwickeln nie oder erst später Panikattacken im Zusammenhang mit diesen Situationen. Eine Agoraphobie beeinträchtigt oft den Alltag, in manchen Fällen so drastisch, dass die Betroffenen das Haus nicht mehr verlassen.

Diagnose der Agoraphobie Ärztliche Beurteilung auf der Basis standardisierter psychiatrischer Diagnosekriterien Ärzte stellen die Diagnose einer Agoraphobie, wenn die Furcht, Angst oder Vermeidung mindestens 6 Monate andauern und mindestens 2 der folgenden Situationen betreffen: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren

Sich auf offenen Flächen wie einem Park- oder Marktplatz aufzuhalten

Sich in geschlossenen Bereichen wie in einem Geschäft oder Theater aufzuhalten

In einer Schlange oder Menschenmenge stehen

Außerhalb von zu Hause allein zu sein Die Ängste müssen die Sorge darüber beinhalten, dass die Flucht schwierig sein könnte oder dass die Hilfe nicht verfügbar ist, wenn die Betroffenen in Panik geraten oder handlungsunfähig sind. Zusätzlich müssen alle folgenden Kriterien erfüllt sein: Die Symptome werden fast immer durch die gleichen Situationen ausgelöst

Die Betroffenen ändern ihr Verhalten, um die Situation zu meiden, oder brauchen eine Begleitung, um sie zu ertragen

Die Symptome stehen nicht im Verhältnis zur tatsächlichen Gefahr

Die Symptome sorgen für erhebliches Leid oder beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit erheblich

Die Symptome werden nicht durch eine andere psychische Gesundheitsstörung verursacht, wie etwa einer sozialen Angststörung, oder durch ein medizinisches Leiden, etwa einer entzündlichen Darmerkrankung

Behandlung der Agoraphobie Konfrontationstherapie

Kognitive Verhaltenstherapie

Gelegentlich Antidepressiva, die als selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) bezeichnet werden Eine unbehandelte Agoraphobie kann an Stärke zu- und abnehmen und sogar verschwinden, möglicherweise weil die Betroffenen ihre eigene Art der Konfrontationstherapie anwenden und sich wiederholt Situationen aussetzen, die Ängste bei ihnen auslösen, bis die Angst nachlässt. Andere klagen nicht mehr über Agoraphobie-Symptome, weil sie gelernt haben, Situationen (wie Flugzeuge oder Menschenmassen) zu meiden, die ihre Angst auslösen. Die Vermeidung von Situationen kann jedoch das Leben einer Person erheblich einschränken. Da Behandlungen zunächst häufig die Angst verstärken, werden zur Behandlung der Agoraphobie (und anderer Angststörungen) oft zusätzlich Entspannungstechniken gelehrt. Eine Konfrontationstherapie hilft bei mehr als 90 Prozent der Betroffenen. Auch eine kognitive Verhaltenstherapie kann hilfreich sein. Im Rahmen dieser Therapie lernen die Betroffenen Folgendes: Verzerrte Gedanken zu erkennen

Verzerrtes Denken zu kontrollieren

Ihr Verhalten entsprechend anzupassen Menschen mit Agoraphobie können von der Einnahme eines SSRI profitieren. Obwohl SSRI als Antidepressiva betrachtet werden, können sie auch gut gegen einige Angststörungen wirken.