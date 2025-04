Das Cushing-Syndrom kam erst kürzlich, nach der Diagnose einer prominenten Person mit dieser relativ seltenen Erkrankung, in die Schlagzeilen. Patienten mit Cushing-Syndrom haben zu viel von dem Nebennierenhormon Cortisol, das zu Veränderungen im körperlichen Erscheinungsbild und zu lebensbedrohlichen Erkrankungen führen kann. Nun, da die verräterischen Symptome des Cushing-Syndroms und seine Auswirkungen auf den Körper kürzlich in den Medien behandelt wurden, sind Patienten wahrscheinlich neugierig, mehr über die Krankheit und die Maßnahmen zu erfahren, die sie ergreifen müssen, wenn sie gefährdet sind.

Hier sind Antworten auf einige der dringlichsten Patientenfragen zum Cushing-Syndrom.

1. Wodurch wird das Cushing-Syndrom verursacht?

Die Nebennieren setzen verschiedene Hormone frei, die den Blutdruck, die Herzfrequenz, das Gleichgewicht von Wasser und Salz, die Reaktion auf Stress und andere Prozesse im Körper kontrollieren. Das Cushing-Syndrom tritt auf, wenn diese Nebennieren zu viel vom Hormon Kortisol freisetzen, oder wenn Sie ein Hormon wie Kortisol einnehmen.

Dies geschieht in der Regel aufgrund von zwei Ursachen:

Tumor in den Nebennieren oder Krebs in einem anderen Körperteil

Einnahme eines Kortikosteroids über einen langen Zeitraum

Kortikosteroide (oft nur als Steroide bezeichnet) werden bei schweren Erkrankungen verschrieben, unter anderem für entzündliche, allergische und Autoimmunerkrankungen.

Achtung: Das Cushing-Syndrom ist nicht mit der Cushing-Krankheit (Morbus Cushing) gleichzusetzen. Morbus Cushing bezieht sich speziell auf ein Cushing-Syndrom mit einer spezifischen Ursache – etwa einer Überstimulation der Nebennieren aufgrund eines Tumors in der Hypophyse.

Manchmal glauben Patienten, dass Morbus Cushing bei ihnen durch Stress im Alltag entsteht, da Kortisol ein Stresshormon ist. Doch das stimmt nicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass eine bestimmte Lebensweise das Cushing-Syndrom verursacht.

2. Was sind die Symptome des Cushing-Syndroms?

Cortisol ist ein für den Körper lebenswichtiges Hormon. Wenn jedoch zu viel davon vorhanden ist, kann dies zu vielen Veränderungen führen, z. B. zum Anstieg von Blutzucker und Cholesterin. Kortikosteroide verändern die Menge und die Verteilung des Körperfetts.

Weitere Symptome des Cushing-Syndroms:

Großes rundes Gesicht (sogenanntes “Mondgesicht”)

Große Mengen an Bauchfett und Fett im Nackenbereich (sogenannter „Stiernacken“)

Dünne Haut, die leicht blaue Flecken bildet und langsam heilt

Violette Streifen auf Brust und Bauch, die wie Dehnungsstreifen aussehen

Schnelle Ermüdung

Manchmal zusätzliche Gesichts- und Körperbehaarung

Bei Frauen manchmal Ausfall von Kopfhaar

Mit der Zeit führen hohe Kortikosteroidspiegel zu Bluthochdruck (Hypertonie), schwächen die Knochen (Osteoporose) und die Resistenz gegen Infektionen. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Nierensteine, Diabetes mellitus und Blutgerinnsel, und es können psychische Störungen wie Depression und Halluzinationen auftreten.

Dieses Syndrom kann lebensgefährlich sein. Sehr hohe Kortisolspiegel senken den Kaliumspiegel, was zu Herzproblemen führen kann. Sehr hohe Kortisolspiegel unterdrücken das Immunsystem. Patienten mit Cushing-Syndrom können plötzlich schwer an einer Infektion erkranken, die sie andernfalls leicht abgewehrt hätten.

3. Was kann ich beim Arzt erwarten, wenn ich ihn wegen Cushing-Syndrom aufsuche?

Bei Patienten, die keine hohen Konzentrationen von Steroiden einnehmen, ist das Cushing-Syndrom selten. Viele Symptome können andere Ursachen haben. Gleichzeitig können die körperlichen Veränderungen ein guter Indikator für das Cushing-Syndrom sein.

Häufig bemerken die Patienten die Veränderungen des körperlichen Erscheinungsbilds und machen deshalb einen Termin beim Arzt aus. Wenn Sie diese Symptome haben, sollten Sie am besten sofort Ihren Hausarzt aufzusuchen. Bringen Sie einige Fotos von sich selbst von vor ein paar Jahren mit, damit der Arzt sehen kann, wie stark sich Ihr Körper verändert hat. Ärzte fragen auch nach allem, was die Konzentrationen von Steroiden im Körper erhöhen könnte, wie z. B. die Verwendung von Cremes mit Steroiden oder inhalativen Steroiden sowie der Konsum von Freizeitdrogen.

Wenn ein Arzt hohe Kortisolspiegel vermutet, kann er anhand von weiteren Methoden das Problem näher untersuchen und feststellen, ob der Patient das Cushing-Syndrom hat. Dazu gehören die Messung der Kortisolspiegel in Speichel, Urin und/oder Blut, Medikamente zur vorübergehenden Unterdrückung des Kortisolspiegels oder bildgebende Verfahren.

Sobald bei einem Patienten das Cushing-Syndrom diagnostiziert wurde, sollte er unbedingt einen Spezialisten aufsuchen, um weitere Informationen und eine Behandlung zu erhalten. Die Behandlung wird sich danach richten, ob das Problem in den Nebennieren, in der Hypophyse oder an anderer Stelle liegt. Für diejenigen, die Steroide einnehmen, kann der Arzt eine Änderung der Medikation empfehlen. Andere Behandlungen können eine eiweiß- und kaliumreiche Ernährung, Medikamente, die den Kortisolspiegel senken oder die Wirkung von Kortisol hemmen, oder eine Operation oder Strahlentherapie umfassen.

Menschen, denen beide Nebennieren aufgrund eines Cushing-Syndroms entfernt wurden, das nach einer Operation und/oder Bestrahlung der Hypophyse nicht verheilt war, können das Nelson-Syndrom entwickeln, bei dem der Tumor in der Hypophyse wächst und es zu einer Hyperpigmentierung der Haut kommt.

4. Ist die Einnahme von Steroiden sicher?

Steroide können für viele Patienten eine wegweisende Behandlung sein, gehen aber mit einem Risiko für Nebenwirkungen einher. Sie müssen wie verordnet eingenommen werden. Die Anwendung von Kortikosteroiden wird vom Arzt nach einer Behandlungsdauer von mindestens 2 bis 3 Wochen niemals abrupt abgesetzt. Vielmehr wird die Dosis über Wochen und manchmal Monate langsam reduziert (ausgeschlichen).