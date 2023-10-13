Bei einer Angiographie erhält der Arzt diagnostische Informationen zu Blutgefäßen, die Blut in verschiedene Körperteile transportieren, insbesondere wenn ein Blutgefäß durch ein Gerinnsel verstopft oder atherosklerotisch verengt ist.

Bei diesem Eingriff führt der Arzt einen dünnen Katheter in eine Leistenarterie ein und schiebt ihn bis zum zu untersuchenden Bereich vor. Wird das Gehirn untersucht, was bei der sogenannten zerebralen Angiographie der Fall ist, wird der Katheter durch die Aorta, dann durch die großen Arterien (Arteria carotis und vertebralis) geschoben, die Blut zum Gehirn führen.