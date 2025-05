Wenn man isst, wandert die Nahrung in den Pharynx (Rachen) und durch den oberen Ösophagussphinkter in die Speiseröhre. Wellenförmige Muskelkontraktionen, die Peristaltik, transportieren die Nahrung durch die Speiseröhre hinab. Die Nahrung passiert dann den unteren Ösophagussphinkter und gelangt in den Magen.