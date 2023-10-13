Hallo, ich heiße Aiden. Ich lese und baue gerne es mit meinen Bausteinen auf. In meinem Bücherregal ordne ich die Bücher immer vom kleinsten zum größten. Sie müssen in einer perfekten Linie stehen.

Wenn ich mit meinen Bausteinen spiele, bringe ich jeweils alle roten und alle blauen Steine zusammen. Ich kann es wirklich nicht leiden, wenn sich verschiedene Farben berühren. Ich mag es auch nicht, meine Spielsachen zu teilen. Ich habe Angst vor Keimen und davor, krank zu werden.

Eines Tages brachte mich meine Mama dann zu einer Ärztin. Die Ärztin sagte mir, dass ich eine Zwangsstörung oder „OCD“ habe. Die Zwangsstörung bringt mich dazu, alles auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Wenn ich das nicht tue, habe ich Angst, dass etwas Schlimmes passieren wird.