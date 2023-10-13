Während viele Menschen in meinem Heimatort Urlaub machen, habe ich das Glück, dass der Strand und die Berge nur eine kurze Autofahrt von mir entfernt sind. An so einem Ort ist es selbstverständlich, dass man seine Zeit draußen verbringt. Ungefähr zu der Zeit, als ich zu studieren begann, bemerkte ich, dass meine Hände bei kälterem Wetter taub werden und kribbeln. Meine Finger hatten sogar blasse Stellen und Flecken. Es wurde sehr schwer, Aufsätze und Arbeiten für den Unterricht zu tippen, vor allem dann, wenn ich gestresst war. Und ich musste meine Arbeit oft unterbrechen, um meine Hände aufzuwärmen.