Das Herz ist ein Muskel, der sich unser ganzes Leben lang rhythmisch an- und entspannt. Jeder Schlag wird von einem elektrischen Signal des Erregungsleitungssystems des Herzens ausgelöst. Ein gesundes Herz schlägt 60- bis 100-mal in der Minute. Manchmal schlägt es aufgrund eines Problems mit dem Erregungsleitungssystem zu schnell, zu langsam oder unregelmäßig. Die elektrische Aktivität des Herzens kann mithilfe eines Elektrokardiogramms, auch als EKG bezeichnet, gemessen und aufgezeichnet werden.

Bei einem normalen Herzschlag folgt das Signal einem bestimmten Signalweg durch das Herz. Es beginnt im Sinusknoten oder SA-Knoten im rechten Vorhof. Der SA-Knoten bringt den Vorhof dazu, sich zusammenzuziehen, wodurch Blut in die Ventrikel gepumpt wird. Das elektrische Signal wandert dann durch den Atrioventrikularknoten oder AV-Knoten in die Herzkammern. Dadurch ziehen sich die Ventrikel zusammen und pumpen das Blut in Lunge und Körper.