Wenn der Arzt die entsprechende Stelle an der Wirbelsäule gefunden hat, wird der Bereich gereinigt und mit einem Lokalanästhetikum betäubt. Eine lange Nadel wird zwischen zwei Rückenwirbel geschoben, bis sie den Bereich außerhalb der Membran um die Zerebrospinalflüssigkeit, die Dura, erreicht. Dann wird die Dura durchstochen. Anschließend wird mit der Nadel etwas Zerebrospinalflüssigkeit entnommen. Die Flüssigkeit tröpfelt in Teströhrchen, die zur Untersuchung in ein Labor geschickt werden. Am Ende des Eingriffs wird die Injektionsstelle verbunden.