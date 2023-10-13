Das Herz pumpt Blut durch den ganzen Körper, indem sich seine vier Kammern regelmäßig zusammenziehen. Jeder Herzschlag wird von elektrischen Signalen verursacht, die über einen bestimmten Signalweg im Herzen laufen. Die elektrischen Signale des Herzens gehen vom Sinusknoten (SA-Knoten) in der Herzkammer oben rechts, dem sogenannten rechten Vorhof (rechtes Atrium), aus.

Es verläuft durch den rechten und linken Vorhof, wodurch sich diese zusammenziehen und Blut in die unteren Herzkammern, den rechten und linken Ventrikel, pressen. Am Atrioventrikularknoten (AV-Knoten) wird das elektrische Signal langsamer, damit das Blut aus den Vorhöfen Zeit hat, in die Ventrikel zu fließen.