Reizleitungssystem des Herzens
Das Herz pumpt Blut durch den ganzen Körper, indem sich seine vier Kammern regelmäßig zusammenziehen. Jeder Herzschlag wird von elektrischen Signalen verursacht, die über einen bestimmten Signalweg im Herzen laufen. Die elektrischen Signale des Herzens gehen vom Sinusknoten (SA-Knoten) in der Herzkammer oben rechts, dem sogenannten rechten Vorhof (rechtes Atrium), aus.
Es verläuft durch den rechten und linken Vorhof, wodurch sich diese zusammenziehen und Blut in die unteren Herzkammern, den rechten und linken Ventrikel, pressen. Am Atrioventrikularknoten (AV-Knoten) wird das elektrische Signal langsamer, damit das Blut aus den Vorhöfen Zeit hat, in die Ventrikel zu fließen.
Das elektrische Signal verläuft weiter nach unten durch das His-Bündel und in den linken und rechten Schenkel, die sich in den Ventrikeln befinden. Sobald das Signal die Ventrikel erreicht, ziehen sich diese zusammen und pumpen Blut zur Lunge und in den Körper. Dieser Zyklus wiederholt sich in einer normalen Frequenz von 60 bis 100 Schlägen pro Minute; die Herzfrequenz kann im Schlaf langsamer und während körperlicher Aktivität schneller sein.
Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.