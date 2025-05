Bei Arteriosklerose lagern sich Cholesterin und andere Fette, die Lipide genannt werden, in den Arterien ab (Plaque). Mit der Zeit kann sich so viel Plaque anhäufen, dass die eigentlich glatten Arterienwände hart und eng werden. Wenn das in den Arterien der Arme und Beine geschieht, spricht man von einer peripheren Gefäßerkrankung (Peripheral Artery Disease, PAD).