Rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und andere Substanzen fließen unbehindert in das Herz und andere Teile des Körpers. Bei einer gesunden Person sind die Arterienwände glatt und einheitlich dick. Mit der Zeit kann eine hohe Konzentration von Cholesterin zu Fettablagerungen, auch Plaque genannt, führen.

Plaque kann sich bei der Ablagerung erhärten und die Arterie dadurch enger und weniger flexibel machen, ein Zustand, der „Atherosklerose“ genannt wird. Hat sich Atherosklerose in den Koronararterien gebildet, wird das eine koronare Herzkrankheit, kurz KHK genannt. Die Durchblutung ist ernsthaft unterbrochen und ein Myokardinfarkt kann auftreten. Ein Myokardinfarkt, kurz MI, ist ein anderer Begriff für einen Herzinfarkt.

KHK kann das Risiko für einen MI auch durch die Bildung eines Blutgerinnsels erhöhen. Häufig entsteht an der Stelle, wo sich Plaque gebildet hat, ein Riss. Wenn das geschieht, kann es zur Blutgerinnung oder -verklumpung an der Stelle des Risses kommen oder sich ein Blutgerinnsel, der Thrombus genannt wird, gebildet hat, das so groß werden kann, dass es die Durchblutung vollständig stoppt.