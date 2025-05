Am Übergang von der Speiseröhre in den Magen befindet sich ein Schließmuskel, der ösophageale Sphinkter, der sich öffnet, um Nahrung in den Magen passieren zu lassen, und sich anschließend wieder schließt, damit Magensäuren nicht in die Speiseröhre zurückfließen können. Wird zu viel Druck im Magen ausgelöst oder funktioniert der ösophageale Sphinkter nicht richtig, dann kann Mageninhalt zurück in die Speiseröhre fließen und Symptome verursachen, die unter der Bezeichnung gastroösophagealer Reflux oder kurz GERD beschrieben sind. Zu diesen Symptomen können unter anderem Sodbrennen, Schmerzen im Brustkorb, Husten und Würgen im Liegen oder verstärkte Asthmasymptome während des Schlafens zählen.