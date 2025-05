Die Läuse haben Krallen, mit denen sie sich am Schamhaar festhalten, um dort ihre Eier abzulegen. Die als Nissen bezeichneten Eier sehen aus wie kleine braune Punkte und haften fest an der Haarbasis in der Nähe der Hautoberfläche. Adulte Läuse saugen Blut, indem sie ihre Mundwerkzeuge in die kleinen Blutgefäße in der Haut einführen. Dabei geben sie Proteine im Speichel in die Haut ab.