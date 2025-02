Um die Beschwerden bei der Entbindung zu mindern, wählen viele Frauen ein Verfahren namens Epiduralanästhesie, bei der der untere Teil des Körpers betäubt wird. Zuvor kann intravenös Flüssigkeit zugeführt werden, um den Blutdruck aufrechtzuerhalten. Zudem wird ein Gerät am Bauch der Frau befestigt, um die Herzfrequenz des Kindes zu überwachen. Die Frau befindet sich dann in seitlicher Lage oder setzt sich mit rundem Rücken hin. Anschließend bestimmt der Anästhesist die entsprechende Stelle an der Wirbelsäule, reinigt den Bereich und spritzt eine kleine Menge eines Lokalanästhetikums, um die Haut an der Injektionsstelle zu betäuben. Unabhängig von der Position muss die Frau sehr still halten, während eine lange Nadel langsam und vorsichtig in die Wirbelsäule eingeführt wird.